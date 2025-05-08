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    Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    22 комментария
    8 мая 2025, 15:01 • Новости дня

    Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что проекты с участием Росатома обеспечат Китай дешевой и чистой энергией, улучшая экологию в мегаполисах страны.

    Россия и Китай активно сотрудничают в сфере мирного атома, о чем заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что госкорпорация Росатом занимается строительством энергоблоков российского дизайна на двух китайских атомных станциях – Тяньваньской и Сюйдапу.

    Глава государства отметил: «Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. Росатом возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу».

    По словам Путина, ввод этих объектов в эксплуатацию усилит энергообеспечение китайской экономики, снабдит как предприятия, так и дома доступной и экологически чистой энергией. Он добавил, что это также положительно повлияет на экологическую ситуацию в крупнейших городах Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о начале переговоров с Китаем по строительству новых атомных энергоблоков.

    Между тем Китай стал мировым лидером по установленной мощности АЭС с показателем 113 млн киловатт.

    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

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    7 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой, сообщили эксперты The New York Times.

    Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где он станет главным гостем на параде Победы и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, может осложнить попытки Пекина наладить отношения с Европой, пишет The New York Times.

    Показательные встречи глав России и Китая подчеркивают тесный союз двух стран на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, что вызывает озабоченность у европейских лидеров. При этом Пекин позиционирует себя как силу стабильности на фоне торговых войн и разногласий между США и их союзниками.

    Си Цзиньпин подчеркнул значимость уроков Второй мировой войны и заявил: «Мы должны извлекать мудрость и силу из глубоких уроков Второй мировой войны, решительно противостоять всем формам гегемонии и силовой политики и совместно создавать лучшее будущее для человечества». Тем временем его появление на Красной площади вместе с Путиным становится напоминанием о поддержке Китаем Москвы в конфликте на Украине, что может затруднить диалог с Европой, являющейся важным экспортным рынком для Китая.

    В последние дни Пекин попытался смягчить отношения с Брюсселем, сняв ограничения на контакты с представителями Европарламента и отменив санкции против некоторых его членов. Однако в Европейском союзе сохраняется настороженность: посол ЕС в Китае Хорхе Толедо отметил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Аналитики считают, что демонстрация альянса с Россией усложняет для Пекина попытки разыграть карту «разделяй и властвуй» в Европе.

    Ранее глава КНР заявил, что сотрудничество Китая и Евросоюза значительно влияет на глобальное развитие и способствует благосостоянию народов двух сторон.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности мировой экономической системы.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    8 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин приветствовал перенос китайских производств на территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином отметил важность размещения китайских промышленных мощностей на российской территории и сотрудничества в автомобильной сфере.

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле подчеркнул, что Москва активно поддерживает создание производств и перенос промышленных компетенций из Китая на территорию России, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире.

    «Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», – подчеркнул Путин.

    Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого-либо.

    Президент России сообщил о планах подписать новое соглашение с Китаем для поощрения и взаимной защиты инвестиций.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства между Москвой и Пекином способствует процветанию обеих стран.


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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    8 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Китай готов совместно с Россией отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». «Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в рамках переговоров с Си Цзиньпином  заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо. Председатель КНР отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и подчеркнул важность личного диалога между лидерами.

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    8 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Кремле

    Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Владимир Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. Визит китайского лидера приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается обсуждение ключевых международных и двусторонних тем, включая украинский конфликт, отношения России и США, а также сотрудничество в энергетической сфере. Особое значение имеет проект газопровода «Сила Сибири – 2» с Ямала и Западной Сибири в Китай.

    Помимо переговоров с участием делегаций, предусмотрена личная беседа лидеров. По итогам встречи планируется подписание двух совместных заявлений и нескольких межправительственных документов.

    Путин и Си Цзиньпин также выступят перед прессой. В заключительной части визита намечено неформальное чаепитие тет-а-тет, подчеркивающее доверительный характер отношений. Завтра Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию.

    В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться стратегически важные для всего мира вопросы и подпишутся документы, укрепляющие партнерство между Россией и Китаем.

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    8 мая 2025, 11:27 • Новости дня
    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

    Путин назвал отношения России и Китая равноправным стратегическим сотрудничеством

    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин выстраивают стратегическое партнерство на принципах равноправия и взаимной выгоды, не направленное против третьих стран.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против других стран, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер».

    По словам Путина, выстраивание добрососедских отношений, укрепление дружбы и расширение сотрудничества основано на стратегическом взаимодействии между Россией и КНР. Глава государства также подчеркнул, что между странами установлено всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

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    8 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Путин анонсировал подписание с Китаем соглашения о взаимной защите инвестиций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах подписать новое соглашение с КНР, которое направлено на поощрение и взаимную защиту инвестиций между двумя странами.

    Президент России Владимир Путин анонсировал подписание обновленного межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было.

    Напомним, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

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    7 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕК заявила о «принятии к сведению» визита Си Цзиньпина в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.

    «Еврокомиссия приняла к сведению этот визит», – подчеркнул аль-Ануни, передает ТАСС. Он также добавил, что ЕК рассматривает Китай как «главного партнера России по оказанию помощи в ситуации на Украине».

    Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью напомнила, что Евросоюз 6 мая отметил 50-летие установления дипломатических отношений с Китаем и подчеркнула важность сотрудничества с Пекином в вопросах глобальных вызовов. На вопросы журналистов о возможных протестах против визита Си Цзиньпина представители Еврокомиссии не ответили.

    Ранее эксперты The New York Times отметили, что присутствие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой.

    Напомним, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин оценил позицию России по вопросу Тайваня

    Си Цзиньпин отметил неизменную поддержку Россией принципа «одного Китая»

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин высоко оценивает позицию России, которая не раз подтверждала приверженность принципу «одного Китая» и признает Тайвань частью Китая, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

    Он отметил, что Москва неоднократно подтверждала свою приверженность принципу «одного Китая» и признает Тайвань неотъемлемой частью страны, передает ТАСС.

    «Решительная поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важные озабоченности двух стран, – это константа для Китая и России», – подчеркнул Си Цзиньпин.

    Также глава КНР напомнил, что 80 лет назад Тайвань был освобожден от японской оккупации, а его возвращение в состав Китая стало одним из ключевых итогов Второй мировой войны.

    Он отметил, что международные документы, такие как Каирская и Потсдамская декларации, а также резолюция 2758 Генассамблеи ООН, недвусмысленно подтверждают суверенитет Китая над Тайванем.

    По мнению Си Цзиньпина, исторические и юридические факты по этому вопросу не подлежат сомнению, а воссоединение страны – необратимая историческая тенденция.

    Кроме того, Си Цзиньпин обратил внимание на то, что в современном мире сохраняется дефицит мира, безопасности и управления. Он напомнил о собственных инициативах по созданию сообщества единой судьбы человечества, а также по развитию, безопасности и цивилизациям, которые, по его словам, направлены на устранение подобных вызовов.

    Китайский лидер подчеркнул, что для преодоления глобальных проблем миру необходима справедливость, а не гегемония.

    По мнению председателя КНР, только на основе подлинной многосторонности, совместного диалога и учета интересов различных стран возможно реформировать мировую систему управления. Си Цзиньпин выразил уверенность, что народы всего мира выберут историческую правду, справедливость и равноправие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.

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    7 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Bloomberg назвало «Силу Сибири – 2» темой переговоров Путина и Си Цзиньпина в Москве

    Bloomberg: Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят газопровод «Сила Сибири – 2»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры России и Китая в ходе переговоров в Москве обсудят детали соглашения по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», включая возможную цену и предпочтительный маршрут без участия Монголии, передает Bloomberg.

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время визита последнего на торжества в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне могут затронуть тему строительства газопровода «Сила Сибири – 2», передает Bloomberg.

    «Основными темами станут стоимость газа, условия поставок и маршрут будущего трубопровода. Москва заинтересована в скорейшем заключении сделки, чтобы увеличить экспорт газа в Китай на фоне западных санкций и сокращения европейского рынка. <...> Экономическое напряжение с обеих сторон может приблизить их на шаг к компромиссу», – говорится в материале.

    Пекин, по словам информаторов агентства, пытается установить ставку между внутренней ценой на газ в России и суммой, которую платит за газ по первоначальному трубопроводу «Сила Сибири», который начал транспортировать топливо в 2019 году.

    При этом у сторон сохраняются некоторые разногласия, в частности, Китай будет настаивать на прямом соединении, предпочитая избегать пути через Монголию.

    Несмотря на активизацию переговоров, формальное подписание соглашения во время визита не ожидается, отмечают источники Bloomberg.

    Газопровод «Сила Сибири – 2» позволит России поставлять дополнительно 50 млрд кубических метров газа в год, а Китаю – заменить дорогой импорт сжиженного природного газа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в апреле назвал отправку голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразной. В конце декабря 2024 года газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли запуск на полную мощность газопровода «Сила Сибири» другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    7 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву на 80-летие Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщает агентство Синьхуа.

    Визит председателя КНР продлится с 7 по 10 мая и посвящен совместному празднованию Россией и Китаем юбилея окончания Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин планирует принять участие в государственных торжествах, связанных с Днем Победы, и проведет переговоры с российским руководством.

    Отмечается, что этот визит имеет государственный статус и подчеркивает важность российско-китайских отношений, а также сотрудничества в области памяти о событиях Второй мировой войны.

    Эксперты The New York Times выразили мнение, что участие лидера КНР Си Цзиньпина на параде Победы на Красной площади может осложнить попытки Пекина наладить связь с Европой.

    Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, и устроит прием для гостей парада в столице.

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    8 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о планах посетить Китай на юбилей победы над Японией

    Путин заявил о намерении посетить Китай на 80-летие победы над Японией

    Путин заявил о планах посетить Китай на юбилей победы над Японией
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность за приглашение и подтвердил готовность лично присутствовать в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Президент России Владимир Путин сообщил о своей готовности принять приглашение и посетить Китай на торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в узком составе.

    В ходе встречи Путин отметил: «Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате».

    Российский президент подчеркнул важность совместной памяти о Второй мировой войне и поддержал развитие отношений с Китаем.

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

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    8 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним

    Путин подчеркнул дружбу с Китаем и отметил значение новых переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время переговоров в Москве Владимир Путин особо подчеркнул личные отношения с председателем КНР, заявив о важности прямого доверительного диалога.

    Владимир Путин начал переговоры с Си Цзиньпином и китайской делегацией, передает ТАСС. В начале встречи президент России назвал китайского лидера «дорогим другом» и поприветствовал делегацию в Москве. Путин отметил, что рад новой встрече и ценит возможность личного общения.

    «Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», – подчеркнул он.

    Также Путин заявил, что принесенные народами России и Китая жертвы во Второй мировой войне нельзя забывать. Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 млн жизней, а Китай – 37 млн, подчеркнув важность памяти об этих событиях.

    «Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 млн жизней понесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута», – сказал глава российского государства.

    Президент также сообщил, что парадный расчет из Китая на военном параде 9 мая станет крупнейшим среди иностранных контингентов. На Красной площади пройдет торжественный марш военных Народно-освободительной армии Китая, что, по словам Путина, подчеркивает особый характер отношений между Москвой и Пекином.

    «Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях и уверены, что используем это время для того, чтобы обменяться мнением по всему комплексу наших отношений», – добавил Путин.

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, где планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР в Россию.

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    8 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о наличии основ для продолжения многовековой дружбы России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом России Владимиром председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Заявление председателя КНР Си Цзиньпина прозвучало на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул: «История и реальность убедительно доказывают, что поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений являются императивом для продолжения многовековой дружбы двух народов и обязательным выбором для достижения новых успехов в процветании и возрождении наших стран».

    Лидер КНР также отметил, что тесное взаимодействие Пекина и Москвы отвечает современным вызовам и способствует реформированию системы глобального управления. Си Цзиньпин добавил, что развитие партнерства двух стран позволяет укреплять международную справедливость и способствует стабильности в мире.

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить конфликт на Украине и проект газопровода «Сила Сибири – 2».

    Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы.

    Помощник президента России Юрий Ушаков объявил о планах Владимира Путина посетить Китай.

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    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

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    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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