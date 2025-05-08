Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Китай активно сотрудничают в сфере мирного атома, о чем заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что госкорпорация Росатом занимается строительством энергоблоков российского дизайна на двух китайских атомных станциях – Тяньваньской и Сюйдапу.

Глава государства отметил: «Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. Росатом возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу».

По словам Путина, ввод этих объектов в эксплуатацию усилит энергообеспечение китайской экономики, снабдит как предприятия, так и дома доступной и экологически чистой энергией. Он добавил, что это также положительно повлияет на экологическую ситуацию в крупнейших городах Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о начале переговоров с Китаем по строительству новых атомных энергоблоков.

Между тем Китай стал мировым лидером по установленной мощности АЭС с показателем 113 млн киловатт.