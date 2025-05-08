Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома
Президент России Владимир Путин отметил, что проекты с участием Росатома обеспечат Китай дешевой и чистой энергией, улучшая экологию в мегаполисах страны.
Россия и Китай активно сотрудничают в сфере мирного атома, о чем заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что госкорпорация Росатом занимается строительством энергоблоков российского дизайна на двух китайских атомных станциях – Тяньваньской и Сюйдапу.
Глава государства отметил: «Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. Росатом возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу».
По словам Путина, ввод этих объектов в эксплуатацию усилит энергообеспечение китайской экономики, снабдит как предприятия, так и дома доступной и экологически чистой энергией. Он добавил, что это также положительно повлияет на экологическую ситуацию в крупнейших городах Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о начале переговоров с Китаем по строительству новых атомных энергоблоков.
Между тем Китай стал мировым лидером по установленной мощности АЭС с показателем 113 млн киловатт.