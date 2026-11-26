Tекст: Ольга Иванова

В городе Грайворон Белгородской области из-за детонации украинского беспилотника местный житель и его жена получили множественные осколочные ранения, сообщает оперштаб в Max. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оперативно доставили пострадавших в районную больницу для оказания медицинской помощи.

При атаке второго дрона оказались повреждены фасад частного дома и гараж. В селе Замостье беспилотник повредил легковой автомобиль.

В Шебекино осколками дрона посечена машина, а в селе Новая Таволжанка беспилотник нанес удар по другому автомобилю, разбив стекла и кузов. В поселке Ровное Валуйского округа в результате взрыва поврежден грузовик, в селе Борки пробита кровля частного дома.

В поселке Красная Яруга беспилотники выбили окна двух хозяйственных построек, пробили крышу гаража и повредили два автомобиля. В поселке Октябрьский Белгородского округа взрыв дрона привел к повреждениям машины и гаражных ворот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду оперативный штаб Белгородской области сообщил о ранении женщины и мужчины в результате атак беспилотников ВСУ.

Оперативный штаб региона заявил о гибели одного мирного жителя и ранении девяти человек при ударах дронов.

Еще один мирный житель получил ранения при взрыве беспилотника в Белгородской области.