Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Мирный житель пострадал при взрыве FPV-дрона в Белгородской области
В Белгородской области мирный житель получил ранения, несколько автомобилей и частных домов получили повреждения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил оперативный штаб региона.
Мужчина пострадал в селе Муром Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона. С осколочным ранением теменной области он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, сообщает оперативный штаб Max.
В селе Нежеголь Шебекинского округа и на автодороге Шебекино – Белгород из-за детонации дронов повреждены грузовые автомобили. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа беспилотник ударил по частному дому, выбив стекла.
В городе Грайворон в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного дома. Еще один дрон повредил другой частный дом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Белгородской области пострадали три человека в результате ударов со стороны ВСУ.
В воскресенье отец и сын получили ранения при ударе украинского беспилотника по легковому автомобилю в регионе.
В поселке Октябрьский Белгородского округа два человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль.