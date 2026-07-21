Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать заемщиков о заключении договоров потребительского кредита, передает РИА «Новости». Эта мера призвана защитить граждан от мошеннических действий и оформления займов без их ведома.

«Граждане через «Госуслуги» будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», – отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Уведомления будут бесплатными и должны содержать данные о процентной ставке, сумме кредита, сроках возврата и периоде охлаждения. Банки и МФО будут передавать эту информацию квалифицированным бюро кредитных историй, которые в течение 15 минут направят сообщение в личный кабинет пользователя на портале.

Взаимодействие между бюро кредитных историй и «Госуслугами» будет бесплатным. Системы должны быть интегрированы не позднее 1 июня 2027 года. При этом информация о процентной ставке останется конфиденциальной для других кредиторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение данного законопроекта для защиты граждан от мошенников.

В конце прошлого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил об оформлении россиянами 17 млн самозапретов на получение кредитов.

Осенью 2025 года Центробанк разъяснил правила действия обязательного периода охлаждения при выдаче заемных средств.