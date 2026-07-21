Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Госдума обязала банки уведомлять о новых кредитах через «Госуслуги»
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал «Госуслуги» о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него.
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать заемщиков о заключении договоров потребительского кредита, передает РИА «Новости». Эта мера призвана защитить граждан от мошеннических действий и оформления займов без их ведома.
«Граждане через «Госуслуги» будут получать быстрые уведомления о кредитах. Эта мера станет еще одним мощным заслоном на пути мошенников, чтобы помешать им оформлять займы на чужое имя», – отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Уведомления будут бесплатными и должны содержать данные о процентной ставке, сумме кредита, сроках возврата и периоде охлаждения. Банки и МФО будут передавать эту информацию квалифицированным бюро кредитных историй, которые в течение 15 минут направят сообщение в личный кабинет пользователя на портале.
Взаимодействие между бюро кредитных историй и «Госуслугами» будет бесплатным. Системы должны быть интегрированы не позднее 1 июня 2027 года. При этом информация о процентной ставке останется конфиденциальной для других кредиторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение данного законопроекта для защиты граждан от мошенников.
В конце прошлого года вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил об оформлении россиянами 17 млн самозапретов на получение кредитов.
Осенью 2025 года Центробанк разъяснил правила действия обязательного периода охлаждения при выдаче заемных средств.