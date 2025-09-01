В ЦБ напомнили о вступившем в силу с осени периоде охлаждения по кредитам

Tекст: Ирма Каплан

С 1 сентября начинают действовать новые правила выдачи потребительских кредитов и займов, согласно которым, для займов и кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей средства будут выдаваться лишь через четыре часа после подписания договора. Кредиты и займы свыше 200 тыс. рублей станут доступны клиенту только спустя 48 часов.

Пока действует период охлаждения, заемщик имеет право полностью отказаться от получения заемных средств без каких-либо последствий. Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических схем и необдуманных решений при оформлении кредитов.

«Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов до 50 тыс. рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги при продаже перечисляются юридическому лицу). Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин», –пояснили в Центробанке.

Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей или доверенного лица заемщика. Кроме того, без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в России за четыре месяца более 12 млн человек воспользовались возможностью установить самозапрет на оформление кредитов для защиты от мошенников.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России планируется ограничить выдачу микрозаймов и ввести трехдневный период охлаждения, чтобы защитить россиян от необдуманных финансовых решений.