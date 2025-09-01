  • Новость часаВорота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы
    Пашинян дал характеристику отношений между Россией и Арменией
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Алиева
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    1 сентября 2025, 04:25 • Новости дня

    В ЦБ напомнили о вступившем в силу с осени периоде охлаждения по кредитам

    Tекст: Ирма Каплан

    С начала сентября заемщики смогут получить кредитные средства только после обязательной задержки, если сумма займа превышает пятьдесят тыс. рублей, сказано в Telegram-канале Банка России.

    С 1 сентября начинают действовать новые правила выдачи потребительских кредитов и займов, согласно которым, для займов и кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей средства будут выдаваться лишь через четыре часа после подписания договора. Кредиты и займы свыше 200 тыс. рублей станут доступны клиенту только спустя 48 часов.

    Пока действует период охлаждения, заемщик имеет право полностью отказаться от получения заемных средств без каких-либо последствий. Эти меры направлены на защиту граждан от мошеннических схем и необдуманных решений при оформлении кредитов.

    «Период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов до 50 тыс. рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автокредитов (если деньги при продаже перечисляются юридическому лицу). Быстро приобрести товары и услуги в кредит можно будет только в том случае, если человек пришел в магазин», –пояснили в Центробанке.

    Отсрочка не коснется кредитов, которые оформляются при участии созаемщика или поручителей или доверенного лица заемщика. Кроме того, без задержек можно рефинансировать ранее выданные кредиты и займы, если не увеличивается сумма долга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в России за четыре месяца более 12 млн человек воспользовались возможностью установить самозапрет на оформление кредитов для защиты от мошенников.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России планируется ограничить выдачу микрозаймов и ввести трехдневный период охлаждения, чтобы защитить россиян от необдуманных финансовых решений.

    31 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выложил в Telegram-канале протокольное фото стран-участниц саммита Шанхайской организации сотрудничества с ироничной подписью.

    «Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», – сказано в подписи к фото, на котором среди десятков представителей стран-участниц в центре стоят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    На саммите ШОС в Китае для президента России Владимира Путина организовали торжественную встречу с исполнением известной русской народной песни «Калинка-малинка».

    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    1 сентября 2025, 01:03 • Новости дня
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова емко высказалась о судьбе польско-белорусской границы, о чем ранее высказался в Литве директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.

    «На польско-белорусской границе неспокойно. Гинеколог, Туск и Забляукис решают, как ее модернизировать», – написала дипломат в Telegram-канале с репостом реплики сенатора Григория Карасина.

    Напомним, ранее сенатор Карасин высмеял «масштаб мышления» Забляцкиса по заболачиванию границ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    1 сентября 2025, 02:50 • Новости дня
    Ворота генконсульства России в Сиднее протаранил внедорожник

    Tекст: Ирма Каплан

    Ворота генконсульства России в Вуллахре, Сидней протаранил внедорожник. Сотрудники дипмиссии вызвали полицию около восьми часов утра (1 час ночи мск).

    К зданию на Фуллертон-стрит в пригороде Сиднея Вуллахре после сообщений о том, что на подъездной дорожке был припаркован автомобиль без разрешения, прибыла полиция и  попыталась поговорить с водителем. Однако водитель въехал на своей машине в ворота и остановился на газоне, сообщил местный телеканал 9News.

    Подозреваемого арестовали, ему 39 лет и он, по данным телеканала, сотрудничает с полицией, пытающейся установить обстоятельства произошедшего.

    Также упоминается о травме руки 24-летнего полицейского констебля, медики оказали ему помощь, иных данных о пострадавших не сообщается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле несколько зданий на территории российского посольства в Копенгагене, включая школу, подверглись нападению с использованием краски, но нарушителей до сих пор не нашли.

    В ночь на 21 августа на здание российского торгпредства в Швеции сбросили пакет с краской с беспилотника, это стало уже третьей атакой за два месяца.

    31 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Мерц заявил о возможном затягивании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.

    Мерц в интервью телеканалу ZDF отметил, что если смотреть на историю войн, существует два основных варианта их завершения: либо военное поражение одной из сторон, либо экономическое или военное истощение. Однако, по его мнению, сейчас ни Россия, ни Украина не находятся в таких условиях, поэтому он внутренне готовится к затяжному противостоянию, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что завершить конфликт можно было бы уже «завтра», если бы Киев капитулировал и потерял свою самостоятельность. Тем не менее он считает этот сценарий недопустимым, так как в таком случае «послезавтра наступит очередь следующей страны», а затем и самой Германии, что, по его мнению, является неприемлемым вариантом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    1 сентября 2025, 00:12 • Новости дня
    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год

    Путин поздравил учащихся и учителей с Днем знаний

    Путин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В обращении к ученикам, учителям и родителям 1 сентября президент России Владимир Путин уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний, передает пресс-служба Кремля.

    В поздравительном обращении он подчеркнул, что День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь. Путин отдельно обратился к первоклассникам, пожелав им успешного старта и уверенности в своих силах.

    «Вам многое предстоит узнать. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то будут ближе точные, естественные науки. Но, уверен, всем вам будет интересна, полезна богатейшая история и культура нашего Отечества», – сказал президент.

    Он отметил, что за последние шесть лет в России построено более 1600 новых школ для обучения более 1 млн детей, в том числе на исторических территориях Донбасса и Новороссии.

    Особое внимание Путин уделил обновлению системы среднего профессионального образования, которой в этом году исполнилось 85 лет. В российских колледжах сейчас учится свыше 3,8 млн ребят.

    Президент подчеркнул, что в стране созданы лучшие условия для получения современных знаний, дополнительного образования и развития творческого потенциала молодых людей. Он выразил уверенность, что будущее России принадлежит умным, образованным и активным гражданам.

    «От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!» – сказал президент.

    1 сентября 2025, 02:37 • Новости дня
    Экономист Сафонов напомнил о новом порядке расчета отпускных с сентября

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени 2025 года начисление отпускных в России изменится, поскольку квартальные и годовые премии теперь будут учитываться при определении суммы выплаты, рассказал профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

    По его словам, «отпускные у большинства трудоустроенных россиян увеличатся». Он пояснил, что раньше разовые приказы на доплаты не включались в расчет среднего заработка, теперь же будет учитываться вся сумма, полученная работником от работодателя, пояснил он в эфире радио Sputnik.

    Экономист отметил, что нововведение повлияет только на расчет отпускных, порядок начисления больничных останется прежним.

    Сафонов добавил, что изменения не затронут статистику, поскольку все официальные выплаты уже учтены в базе социального фонда. Новые правила, по словам эксперта, скажутся на материальном положении граждан при выходе в отпуск или увольнении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев считает, что измененная схема начисления отпускных, предполагающая расчет по реально отработанным дням, справедлива.

    Депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что с началом осени вступают в силу новые федеральные правила оплаты ночных смен и пересмотренный порядок расчета среднего заработка.

    31 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Карасин высмеял «масштаб мышления» автора идеи по заболачиванию границ Литвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Проект литовского фонда восстановления и охраны болот, который возглавляет Нериюс Забляцкис, восхитил главу комитета Совета Федерации России по международным делам Григория Карасина. Он прокомментировал в Telegram-канале идею Литвы заболотить границы с Белоруссией.

    «Вдумайтесь! На дворе XXI век, кругом рассуждения о будущей роли искусственного интеллекта. Наконец, идет борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности. А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!» – поиронизировал в посте сенатор Карасин.

    Он отметил, что Забляцкис призывает к тому же Латвию и Эстонию ради усиления безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Литва рассматривает возможность восстановления ранее осушенных болот на границе с Белоруссией, чтобы повысить уровень безопасности, сообщил директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис.


    1 сентября 2025, 00:50 • Новости дня
    День рождения осени и День знаний отмечаются 1 сентября
    День рождения осени и День знаний отмечаются 1 сентября
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В первый день осень в России и мире отмечаются десятки памятных дат и торжеств, связанных с началом нового сезона. Когда-то 1 сентября в России праздновали начало года, теперь отмечают начало учебного года, но есть и еще несколько любопытных торжеств в этот понедельник.

    Всемирный день написания писем – одно из таких. В цифровой век в 2014 году австралийский писатель и фотограф Ричард Симпкин решил заявить о таком празднике, чтобы напомнить людям о красоте душевной рукописной переписки.

    Первого сентября в мире с 2005 года отмечают Международный день приматов. Его инициатор – Animal Defenders International, которая занимается образовательными и информационно-просветительскими кампаниями по защите животных в неволе, а также диких животных и окружающей среды. Цель Дня приматов в том, чтобы обратить внимание людей на необходимость защиты обезьян и лемуров, сохранения  их естественной среды обитания, призвать к прекращению опытов на животных.

    В России основным праздником 1 сентября является День знаний. До 1935 года  школы в СССР начинали учебу в течение сентября, пока постановление Совнаркома не установило единую дату 1 сентября. В 1984 году этот день стал всенародным праздником, напомнил портал Ura.ru. Теперь, как заметил в поздравительном обращении к россиянам президент страны Владимир Путин, День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь.

    День государственности 1 сентября с 1997 года отмечают в Кабардино-Балкарии, в честь принятия Конституции республики. В первый день осени 1921 года была образована Кабардинская автономная область, которую позже объединили  с Балкарией.

    Кроме того, 1 сентября в США отмечают День благодарности рыжему коту, в Германии – Всемирный день мира, в Новой Зеландии – День случайной доброты, в Австралии – День акации, в Гондурасе – День флага, на Тайване – День журналиста, в Перу – День посадки деревьев.

    Кусочком именинного пирога стоит угостить Aндpeя, Тимoфeя, Никoлaя, Aгaпия, и Феклу.

    1 сентября 2025, 01:40 • Новости дня
    Из пожара в тюменской многоэтажке спасли 12 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    При пожаре в тюменской многоэтажке специалисты МЧС спасли из задымленных квартир 12 человек, восемь из которых дети, еще 42 жильца были эвакуированы, огонь распространялся по электрощитовым, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    «В многоэтажке по улице Холодильная, дом 40 огонь распространялся по электрощитовым с пятого по девятый этаж. Благодаря слаженным действиям огнеборцев из задымленных квартир спасены 12 человек, из них 8 детей, 42 жильца эвакуированы, один травмирован», – сказано в посте.

    В ведомстве добавили, что пожар уже полностью ликвидирован.

    Спасатели проводят проверку и проветривание помещений.

    На месте работают 38 специалистов и девять единиц техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при пожаре на рынке в Волгограде пострадали 14 человек. Кроме того, в Кировском районе Петербурга загорелась квартира, один человек погиб, по предварительным данным, причиной могла стать неисправность газового оборудования.

    31 августа 2025, 22:17 • Новости дня
    Жительница села Муром Шебекинского округа ранена при обстреле ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу, из-за чего пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 г.ородаБелгорода», – сказано в посте.

    Гладков уточнил, что информация о последствиях атаки ВСУ по району уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 августа в результате атак дронов ВСУ пострадали трое мирных жителей.

    Системы противовоздушной обороны нейтрализовали десятки украинских беспилотников в небе Крыма и над акваторией Черного моря за три часа вечером воскресенья, сообщили в Минобороны.

    1 сентября 2025, 02:07 • Новости дня
    В самарском аэропорту Курумоч введены временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    В самарском аэропорту Курумоч введены временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Самара (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в посте.

    Напомним, ранее аэропорты Волгограда и Саратова ввели временные ограничения полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за три часа вечером воскресенья  уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России.


    1 сентября 2025, 00:38 • Новости дня
    Силы ПВО за три часа уничтожили 25 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 21 часа вечера воскресенья над регионами России уничтожены 25 украинских БПЛА, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над территорией Республики Крым, один – над Краснодарским краем и 21 БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 30 августа в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадали 47 квартир, 15 частных домов и два офиса после атаки БПЛА.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждении школы, почты, ДК и домов в Густомое.

    При этом российские военные с помощью ударных БПЛА вывели из строя американский военный автомобиль и уничтожили антенну управления беспилотниками в районе Дроновки.



    1 сентября 2025, 03:44 • Новости дня
    В перечень противопоказаний к вождению авто добавили несколько заболеваний

    Tекст: Ирма Каплан

    обновленный список противопоказаний и ограничений к управлению автомобилями. Документ еще в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый список приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). В России обновлен список противопоказаний к управлению автомобилем, в соответствии с переизданной Международной классификации болезней (МКБ-10). Теперь в него включены дальтонизм и расстройства психологического развития.

    В новый список противопоказаний и ограничений, который в апреле подписал премьер-министр Михаил Мишустин и который представлен на портале  официального опубликования правовых актов, добавлены приобретенная недостаточность цветового зрения, цветовая слепота и формы дальтонизма.

    В частности, под запрет попадают дейтераномалия и дейтеранопия, при которых сложно распознавать зеленый цвет, протаномалия и протанопия – те же проблемы с красным спектром цвета, а также тританомалия и тританопия, осложняющие восприятие синего или желтого цветов.

    Общие расстройства психологического развития также пополнили список противопоказаний. Среди диагнозов, с которыми больше не пустят за руль авто, по МКБ–10, детский или атипичный аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и синдром Геллера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин призвал штрафовать водителей за использование съемных шторок и выдвижных пленок на стеклах автомобилей. Автоэксперты оценили идею запрета так называемой «иранской тонировки».

    Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила об изменении  требований к перевозке детей с осени.

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

