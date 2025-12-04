  • Новость часаКремль объявил дату прямой линии с Путиным
    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    Участница двух Олимпиад под флагом Украины приняла российское гражданство
    Медведев: НАТО – наш враг, если враг не сдается – его уничтожают
    По зданию СБУ в Кривом Роге нанесен удар «Искандером»
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины на зиму
    МИ-5 в Британии подвергли критике в докладе о Скрипалях
    Украина опровергла уничтожение дрона Sea Baby в водах Румынии
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    4 декабря 2025, 09:16 • Новости дня

    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

    Кремль: Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

    Кремль объявил дату прямой линии с Путиным
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут 19 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

    В этом году мероприятие снова объединит традиционный формат общения главы государства с гражданами и журналистами. Особенностью станет и выбор дня недели: впервые событие состоится в пятницу – прежде такими днями были преимущественно четверги, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобный формат впервые был применен в 2020 году, когда раздельное проведение мероприятий оказалось невозможным из-за ограничений, связанных с пандемией. С 2023 года объединенное мероприятие получило официальное название «Итоги года с Владимиром Путиным». В предыдущие годы Кремль дважды отходил от традиции проводить акции в четверг – это произошло в 2016 году и 2021 году.

    Как указали в Кремле, прием вопросов к президенту начнется 4 декабря с 15.00 и будет продолжаться до завершения программы 19 декабря.

    В ноябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент проведет прямую линию без традиционных прямых включений, а граждан призвали присылать свои видеообращения с помощью смартфонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин анонсировал использование языковой модели GigaChat от «Сбера» для обработки обращений граждан во время прямой линии. Дата большой пресс-конференции президента, совмещенной с прямой линией, уже определена.

    3 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Куртка с гербом России и цитатой президента, в которой руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев прогуливался с американской делегацией в Москве, мгновенно исчезла с прилавков, сообщили в национальном центре «Россия».

    Черная куртка, в которой глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев  во вторник прогуливался по Москве вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вызвала ажиотаж и была полностью раскуплена, сообщает РИА «Новости».

    Модель отличалась символикой Национального центра «Россия», гербом страны и цитатой президента России: «Россия – не та страна, которая чего-то боится!». На правом рукаве также заметна надпись «Россия».

    Как уточнили в пресс-службе Национального центра «Россия», спрос на куртку оказался настолько высок, что она исчезла из продажи в кратчайшие сроки. Представитель центра пообещал, что куртки снова поступят в розницу в ближайшем будущем. Стоимость популярной модели составляет около 24 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Кирилл Дмитриев также принял участие во встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Он также показал Кушнеру и Уиткоффу Грановитую палату Кремля. А до этого Дмитриев назвал 2 декабря «важным днем для мира».

    3 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле

    Политолог Корнилов: Европа будет до конца «вставлять палки в колеса» переговорам по Украине

    Политолог дал оценку переговорам Путина и Уиткоффа в Кремле
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейская пресса выпустила серию материалов по следам встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками. «Отличились» британские СМИ, которые исказили слова помощника президента России Юрия Ушакова, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. По его прогнозам, Европа будет до последнего «вставлять палки в колеса» переговорного трека.

    «Встреча Владимира Путина с американскими переговорщиками – спецпосланником Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа – продолжалась пять часов. Это свидетельствует о том, что обсуждение явно было живым и подробным», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    В этой связи примечательна реакция европейских СМИ. «Отличилась», в частности, британская пресса. Там слова помощника президента России о том, что мир на Украине по итогам переговоров стал «точно не дальше», были вольно процитированы. В материале одного из изданий заявление подано следующим образом: «Мы не ближе к разрешению кризиса на Украине», указал Корнилов.

    «Все-таки есть разница между словами «ближе» и «дальше». Британцы решили по-своему выкрутить эти слова», – уточнил собеседник. Он напомнил, что европейские политики активно пытаются помешать переговорному процессу с момента появления плана Трампа, который, как подтвердили и российская сторона, и лично президент США, является лишь наброском вопросов для обсуждения.

    «Я полагаю, что сейчас вырисовываются более конкретные соглашения. Речь идет уже о четырех отдельных документах. По всей видимости, американцы поняли, что не могут решить все вопросы в диалоге между Россией и Украиной, и часть из них потребует привлечения НАТО. Отсюда, видимо, и различные проекты. Также распределяются возможные подписанты тех или иных соглашений», – предположил эксперт.

    Как бы то ни было, по прогнозам Корнилова, Европа будет «до конца вставлять палки в колеса» переговорного трека. «Европейские политики вместе с Владимиром Зеленским пытаются заморозить конфликт по линии соприкосновения, а дальше якобы вести переговоры», – напомнил собеседник.

    «Москва прекрасно понимает, почему они это делают. Их задача – остановить наступление ВС России, дать передышку украинской армии и возможности довооружиться, а затем с новой силой возобновить боевые действия. Поэтому позиция российской стороны четкая: мы выступаем за то, чтобы переговоры велись параллельно с боевыми действиями. Иначе это будет несправедливо и иррационально», – подчеркнул Корнилов.

    В этой связи примечательно заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сообщил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине служат оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донбасса. «Фактически Рубио говорит, что это небольшая площадь для остальной территории Украины и, мол, упираться смысла нет. Он не берет во внимание последствия такого решения: ни исторические, ни экономические, ни политические. И это во многом является трансляцией позиции Трампа», – добавляет политолог Марат Баширов.

    «А мы понимаем последствия, и украинские элиты понимают последствия. И они катастрофические для нынешней украинской власти и всего бомонда вокруг ее. Американцы всегда все упрощали и переводили на деньги – это их внешнеполитическая практика. … Трамп видит миллиарды за капитуляцией, мы видим историческую миссию нашего поколения для России», – акцентировал эксперт.

    Напомним, во вторник Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. «Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров.

    Он рассказал, что разговор начался с того, что представители Трампа передали «приветы и наилучшие пожелания» Путину. Российский лидер передал своему американскому коллеге «не только дружеские приветы», но «и целый ряд важных политических сигналов, которые его собеседники зафиксировали». Основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    «Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – цитирует Ушакова официальный сайт Кремля.

    Помощник президента уточнил, что изначально США передали документ из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Компромисс по ключевым вопросам пока не найден. «Некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам не подходят. То есть работа будет продолжаться», – подчеркнул Ушаков.

    До поездки в Москву, 30 ноября и 1 декабря, Уиткофф дважды общался с представителями Украины. Портал Axios писал, что после встречи в Кремле американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Владимиром Зеленским. Однако в среду стало известно о ее отмене, передает ТАСС.

    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования

    Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    3 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Названа дата визита Путина в Туркмению

    Анонсирован визит Путина в Туркмению 13 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    В середине декабря президент России Владимир Путин примет участие в форуме, приуроченном к 30-летию нейтралитета Туркменистана, который состоится на территории республики.

    Президент России Владимир Путин по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова отправится в Туркмению для участия в форуме Международного года мира и доверия, сообщает ТАСС. Официальная поездка состоится 13 декабря и приурочена к 30-летию объявления постоянного нейтралитета Туркменистана.

    «Планируется 13 декабря участие нашего президента в Туркменистане в форуме Международного года мира и доверия», – сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что сам туркменский руководитель лично настоял на визите Путина на это важное для страны событие.

    Форум пройдет в Ашхабаде и соберет первых лиц, дипломатов и экспертов, чтобы обсудить вопросы нейтралитета, мира и сотрудничества. Визит Путина в Туркмению станет частью широкого международного диалога по вопросам безопасности и укрепления доверия в регионе.

    Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.


    3 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время встречи в Кремле обсуждался исключительно вопрос урегулирования ситуации на Украине, без затрагивания других тем.

    Российский президент провел переговоры с двумя представителями США, посвященные исключительно украинскому урегулированию, передает ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение коснулось только проблемы преодоления кризиса на Украине.

    По словам дипломата, встреча прошла вечером в Кремле и носила очень содержательный характер.

    «Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном – можно сказать, полностью – обсуждалась одна проблема – проблема преодоления кризиса на Украине», – заявил он на брифинге.

    Других тем во время переговоров между российской и американской сторонами не поднималось. Подробности содержания дискуссии и имена американских участников встречи не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России заявил, что сообщения об отказе Владимира Путина от мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине некорректны.

    Москва и Вашингтон впервые провели прямой обмен мнениями по мирному плану, при этом Россия получила четыре новых документа для обсуждения. Переговоры России и США по урегулированию кризиса на Украине могут быть более эффективными при полной конфиденциальности обсуждений.

    Россия готова к неограниченному числу встреч с представителями США для достижения мирного урегулирования на Украине.

    3 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин начнет визит в Индию с неформального разговора с Моди

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Президент России вечером по прибытии в индийскую столицу встретится с премьер-министром Нарендрой Моди в его резиденции, передает ТАСС.

    Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, это мероприятие пройдет в закрытом формате и организовано в формате тет-а-тет.

    «Вечером по прибытии в Нью-Дели наш президент в неформальной обстановке пообщается с премьер-министром Моди в его резиденции. Эта беседа будет носить характер закрытый, будет проходить в формате «тет-а-тет», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, такие встречи считаются ключевым элементом официального визита, поскольку в личных доверительных переговорах обсуждаются наиболее чувствительные и значимые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.«

    Помощник президента отметил, что именно подобные переговоры зачастую определяют основные направления политики двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью.

    Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией. Владимир Путин сегодня запишет интервью перед визитом в Индию.

    3 декабря 2025, 22:18 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа и Киев об итогах переговоров с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер сообщили главе американского государства Дональду Трампу, а также Киеву об итогах состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    «США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова представителя администрации США.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф и Кушнер  доложили Трампу об итогах переговоров, а также передали соответствующую информацию украинской стороне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков  заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. В Кремле уточнили, что Россия будет придерживаться принципа тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    3 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Bloomberg: Путин летит в Индию укреплять связи на фоне давления США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Визит президента России Владимира Путина в Индию на этой неделе призван продемонстрировать устойчивость оборонных и энергетических связей между странами на фоне давления США из-за торговли нефтью, пишет Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, Путин намерен посетить Индию на этой неделе впервые с начала спецоперации на Украине. Эта редкая зарубежная поездка российского лидера подчеркивает важность оборонных и энергетических связей Москвы и Нью-Дели в то время, когда Индия продолжает переговоры по торговому соглашению с США, подчеркивает агентство.

    По мнению главы практики Южной Азии Eurasia Group Прамита Пала Чаудхури, Нью-Дели старается укрепить отношения с «средними державами» на фоне ухудшения контактов с Китаем и новых проявлений изоляционизма и прагматизма со стороны администрации Дональда Трампа. Он также отметил, что встреча Трампа и Путина на Аляске уже сняла ореол «изоляции» с российского лидера.

    Официально визит Путина называют торговым, однако неясности сохраняются по таким чувствительным темам, как энергетика и оборона. Вашингтон уже удвоил индийские тарифы на некоторые товары до 50% и настаивает на увеличении закупок американского оружия, пытаясь «наказать» Индию за приобретение российской нефти. Переговоры о торговом соглашении с США могут осложниться после новых демонстраций сближения между Россией и Индией.

    Путин подпишет с Индией соглашения по поставке истребителей Су-57 и системы ПРО С-500, несмотря на снижение объемов российского экспорта вооружений на фоне активных закупок у США и Европы. Однако на пути возможных контрактов стоят в том числе западные санкции и собственные потребности России в военной продукции из-за боевых действий. При этом Индия уже эксплуатирует более 200 российских истребителей и несколько комплексов ПВО, но ощущает нехватку современной военной техники.

    Сохранение торговли нефтью остается центральной темой диалога. После введения санкций и потолка цен страна превратилась в крупнейшего покупателя российской нефти, получая большие скидки, но теперь вынуждена лавировать между экономией и риском новых штрафов из США. Экспорт нефти в Индию резко упал после введения секторальных санкций против «Роснефти» и «Лукойла» – сейчас российская нефть поставляется со скидкой до семи долларов за баррель к котировке Brent, что делает ее самой дешевой для Индии за последние два года.

    Путин и Моди также обсудят рост взаимной торговли вне рамок экспорта российских вооружений и энергоресурсов – стороны планируют согласовать поставки агропродукции и морепродуктов, а также облегчить трудоустройство индийских рабочих в России. По данным Кремля, обсуждается увеличение двустороннего товарооборота с 68 до 100 млрд долларов к 2030 году и переход к расчетам в национальных валютах.

    Однако, по мнению экспертов, Индии будет трудно нарастить свой экспорт в Россию: местный рынок заполнен недорогими китайскими и российскими товарами, что оставляет индийским экспортерам ограниченный перечень конкурентоспособной продукции. В условиях санкций и растущей изоляции России этот визит должен продемонстрировать, что обе страны готовы искать альтернативные схемы торговли и развивать партнерство на фоне давления со стороны Запада.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин ответит на вопросы индийских журналистов в интервью, которое будет показано в эфире 3 декабря.

    Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.

    Как сообщал Песков, Москва высоко оценила позицию Индии по урегулированию ситуации на Украине. Почти вся торговля между Россией и Индией сейчас осуществляется в рублях и рупиях, что снижает влияние третьих стран.

    3 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал героизм бойцов СВО примером для молодежи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ во время вручения премии «Мы вместе» высказал благодарность волонтерам и отметил вклад бойцов СВО в формирование патриотизма у молодежи.

    Бойцы специальной военной операции служат отличным примером настоящих героев для всей страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения международной премии «Мы вместе», передает ТАСС. Глава государства поблагодарил волонтеров за работу и их взаимодействие с участниками спецоперации.

    «Их жизнь – замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать», – отметил Путин.

    Путин отметил, что жизненный путь и поступки бойцов СВО особенно важны для молодых людей, которые видят в них реальных героев сегодняшнего дня. Он подчеркнул, что эти герои знают, что означает Родина, и как ее защищать.

    Президент России выразил уверенность, что пример бойцов оказывает значительное влияние на патриотическое воспитание подрастающего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров в зоне СВО и приграничных районах. Он отметил, что россияне высоко ценят труд добровольцев, помогающих в зоне СВО.

    3 декабря 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил о переносе интервью Путина для индийских СМИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин сегодня запишет интервью перед своим визитом в Индию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, было ли анонсированное ранее интервью президента индийским СМИ записано 2 декабря.

    По его словам, интервью президента России Владимира Путина индийским СМИ было перенесено и состоится сегодня, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Нет, вчера уже в час ночи не стали его записывать. Оно будет сегодня записано». Таким образом, интервью выйдет непосредственно перед визитом Путина в Индию, намеченным на 4–5 декабря.

    Ранее ожидалось, что беседа будет записана второго декабря, а публикация пройдет третьего числа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин даст интервью ведущим индийским СМИ.

    3 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин принял участие в акции «Елка желаний»

    Путин выбрал три открытки с мечтами детей на акции «Елка желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе», он выбрал три шарика-открытки с мечтами детей.

    Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время форума «Мы вместе», передает ТАСС.

    В этом году глава государства выбрал три новогодних шара с мечтами детей и по традиции взял на себя исполнение их желаний. Елка была украшена открытками в цветах российского флага, а нижний ярус – элементами русского народного декоративного искусства.

    Как отмечает агентство, участие Путина в подобной акции стало уже доброй традицией: с 2018 года он исполнил 20 новогодних желаний маленьких россиян. По данным организаторов, всего за время проведения инициативы в России реализовано более 320 тыс. новогодних желаний детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

    Сам форум «Мы вместе» собрал в Национальном центре «Россия» около 20 тыс. участников из всех регионов страны и представителей 47 зарубежных государств. Мероприятие посвящено вопросам добровольчества, благотворительности и социального партнерства в России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ежегодно поддерживает акцию «Елка желаний».

    3 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в «Елке желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в среду примет участие в новогодней акции «Елка желаний», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Путин примет участие во всероссийской новогодней акции «Елка желаний», передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин ежегодно поддерживает эту инициативу, выбирая открытки с пожеланиями детей и исполняя их мечты.

    Акция предусматривает украшение елки открытками в виде шариков, где дети оставляют свои новогодние желания. С 2018 года Путин исполнил 20 желаний детей с особыми потребностями, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Также в акции участвуют дети участников спецоперации на Украине, жителей Донбасса, Новороссии и соседних с ними регионов.

    Любой желающий может стать участником акции и исполнить детское желание, выбрав открытку на специальной елке, которые размещают в общественных местах и онлайн.

    Прием заявок открыт до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф, что позволяет как лично, так и удаленно поддержать инициативу и подарить детям праздник.

    Ранее в России стартовала акция «Елка желаний».

    Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по стране из Владивостока.

    Желание быть Дедом Морозом оказалось самым необычным из всех, о которых сообщали дети зимнему волшебнику.

    3 декабря 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин высоко оценил труд волонтеров в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил признательность добровольцам, оказывающим помощь участникам специальной военной операции, подчеркнув важность их вклада для всей страны.

    Путин выразил благодарность волонтерам, трудящимся в зоне специальной военной операции, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что их самоотверженность и готовность работать на любых направлениях важны для всей страны.

    На встрече с участниками международного форума «Мы вместе» один из волонтеров поделился своим опытом работы с бойцами в зоне СВО. Путин отметил: «Очень высоко это ценю, так же, как и все люди в России ценят вас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во время вручения премии «Мы вместе» поблагодарил волонтеров и отметил вклад бойцов СВО в формирование патриотизма у молодежи.

    Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров в зоне СВО и приграничных районах. Он отметил, что россияне высоко ценят труд добровольцев, помогающих в зоне СВО.

    3 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Путин призвал волонтеров соблюдать осторожность в зоне СВО

    Путин рекомендовал волонтерам соблюдать правила безопасности в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность строгого соблюдения правил безопасности для волонтеров, работающих в зоне СВО и в приграничных районах, чтобы избежать риска для жизни.

    Президент России Владимир Путин обратился к волонтерам и активистам на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», передает РИА «Новости».

    Глава государства попросил быть максимально внимательными и аккуратными при работе в зоне спецоперации и в приграничных районах.

    «Нужно по максимуму соблюдать правила безопасности в зоне СВО и приграничье», – заявил Путин.

    Ранее президент России отметил, что высоко ценит работу волонтеров в зоне СВО. Путин подчеркнул, что все россияне поддерживают усилия волонтеров в этом направлении.

    3 декабря 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин поздравил студентов и преподавателей Тимирязевской академии с ее юбилеем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь 160-летия одного из старейших вузов страны, отметив вклад Тимирязевской академии в аграрную науку и образование.

    Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российской государственной аграрной академии имени К. А. Тимирязева со 160-летием учреждения, передает ТАСС. Он подчеркнул, что богатая история университета и его традиции являются предметом особой гордости профессорско-преподавательского коллектива.

    В своем послании Путин отметил: «Диплом знаменитой Тимирязевской академии – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее».

    Президент также отметил, что коллектив учреждения тщательно хранит наследие предшественников, активно реализует современные образовательные, исследовательские и просветительские программы и открыт для новых идей, проектов и инициатив.

    По его словам, за прошедшие годы из университета вышла целая плеяда талантливых специалистов, которые внесли созидательный вклад в науку, агропромышленный комплекс и укрепление продовольственной безопасности страны.

    Путин пожелал коллективу заведения воплощения планов и всего наилучшего. Академия имени К. А. Тимирязева остается одной из самых известных высших школ страны и продолжает развивать фундаментальные и прикладные исследования в области сельского хозяйства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России обсудил тему счастья с молодыми учеными. Также Путин  рассказал участникам V Конгресса молодых ученых о размере своей стипендии в студенческие годы.

    В сентябре на базе Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева прошли успешные испытания первой отечественной высокоточной системы автовождения для сельхозтехники.

