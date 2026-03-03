В посольстве сообщили о блокировках счетов россиян немецкими банками

Tекст: Ольга Иванова

Немецкие банки начали превентивно блокировать и закрывать счета граждан России, если те не успевают оперативно подтвердить действительный вид на жительство, передают «Известия» со ссылкой на посольство России в Германии.

Представители дипмиссии пояснили, что финансовым учреждениям предписано проводить углубленные проверки любых транзакций и собирать расширенный пакет документов для операций с российскими клиентами.

Дипломаты отмечают, что ситуация осложнилась после того, как Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение, по их словам, усугубило давление на российских граждан, особенно после введения в 2022 году ограничений на сумму средств на счетах – не более 100 тыс. евро, за исключением обладателей вида на жительство в ЕС.

Многие россияне, оказавшиеся в Германии, столкнулись с блокировками счетов уже в середине 2022 года, когда национальные ведомства страны быстро реализовали европейские ограничения. В дальнейшем, подчеркивают дипломаты, давление на соотечественников только усиливалось, а крупнейшие банки ФРГ, находящиеся в основном в частных руках, зачастую используют российский паспорт клиента как повод для дополнительных ограничений, хотя и не признают это публично.

В публикации также сообщается, что с аналогичными трудностями столкнулись и российские организации, такие как Российский дом науки и культуры в Берлине и Российско-германский культурно-образовательный центр в Нюрнберге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Немецкая ассоциация образования взрослых (DVV) заявила, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) с конца ноября 2025 года не обработало ни одной заявки на интеграционные курсы. Причины такого решения BAMF не объяснило.