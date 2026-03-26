ВСУ эвакуировали останки офицеров после удара под Волчанском

  За ночь над Россией нейтрализовали 125 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Лукашенко заявил о новом этапе отношений Белоруссии и КНДР
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    26 марта 2026, 08:30 • Новости дня

    ВСУ эвакуировали останки офицеров после удара под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные ВСУ на волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области пытаются эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту бригады, сообщили в российских силовых структурах.

    На волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области украинские военные предпринимают попытки эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту своей бригады, передает ТАСС. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «На волчанском направлении анализ некрологов подтвердил уничтожение командного пункта 159-й отдельной мехбригады в Бугаевке. В настоящее время противник пытается эвакуировать из населенного пункта останки офицеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Волчанском направлении штурмовики группировки «Север» продвинулись на нескольких участках до 350 метров и сообщили о практически полном исчезновении роты 129-й бригады теробороны ВСУ при форсировании Северского Донца.

    На Волчанском направлении ранее фиксировалась значительная нехватка эвакуационных автомобилей для вывоза убитых и раненых украинских военных по данным российских силовых структур и волонтеров.

    В районе Волчанска российская артиллерия уничтожила замаскированный пункт временной дислокации, технику, склад боеприпасов и пункт управления украинских войск, нанеся противнику существенные потери в живой силе.

    25 марта 2026, 09:28 • Новости дня
    Украина совершила самую массовую атаку беспилотников на Россию за год
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 25 марта, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА, стала самой массовой за год.

    Ночная атака украинских беспилотников 25 марта стала самой масштабной за последний год, передает ТАСС.

     По данным Министерства обороны, над различными регионами страны было уничтожено и перехвачено 389 БПЛА.

    Военные подчеркивают, что предыдущий рекорд по количеству сбитых беспилотников был зафиксирован 10 марта 2025 года, когда системы ПВО отразили атаку из 337 аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью над Россией уничтожили 389 дронов ВСУ

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести летевших к столице дронов.

    Минобороны в ходе предыдущей рекордной атаки перехватило 337 вражеских аппаратов.

    Комментарии (34)
    25 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 543 украинских беспилотника
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 543 беспилотника.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам сборки БПЛА дальнего действия и местам их запуска, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 465 беспилотников, 652 ЗРК, 28 475 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 067 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 766 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты, а также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (21)
    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги

    Украинский солдат Николай Журба попал на передовую после операции на кишечнике, ампутации ноги и пробитого легкого, несмотря на тяжелое состояние.

    Украинский военнослужащий Николай Журба рассказал на видео Минобороны России, что попал в плен в Сумской области после службы на передовой при серьезных травмах, передает РИА «Новости».

    По его словам, ему удалили около сорока сантиметров кишечника из-за перитонита, было пробито легкое, а также вследствие ДТП ему ампутировали ногу, оставив только сустав с титановым протезом, закрепленным восемью саморезами.

    Журба отметил, что изначально его заверили о службе только в тыловых частях, и в феврале 2025 года его доставили в Хорошевку под Винницей. Там ему сообщили, что он будет находиться в тылу, однако уже через полторы-две недели его отправили на слаживание, а затем на передовую в Сумскую область. Первый выход на передовую длился семь дней.

    После возвращения с передовой Журба пожаловался на натирание титановой пластины, из-за чего нога посинела. Его отправили в больницу, однако необходимые документы не были оформлены должным образом. Замполит обещал лично отвезти его на операцию в Винницу, но этого не произошло. В итоге Журба оказался в плену у российских военных в районе Краснополья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Дмитрий Литвин рассказал, что бывших украинских заключенных, мобилизованных в ВСУ, избивали бейсбольными битами, иногда до смерти.

    Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как он попал в плен российским солдатам в Сумской области после попытки взять противодроновую сетку.

    Часть пленных украинских военных переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе.

    Комментарии (2)
    25 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    После ударов по СБУ на Украине в польский Жешув прибыли три борта

    Tекст: Вера Басилая

    В польский Жешув экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания, что совпало с атаками по управлениям СБУ на Украине, сообщает «Военная хроника».

    Три воздушных судна с отключенными системами опознавания экстренно прибыли в польский город Жешув, передает RT.

    По данным источника, транспондеры были включены только на подлете к аэропорту. Предполагается, что речь идет о медицинской авиации для эвакуации раненых из приграничной зоны.

    Активность совпала по времени с серией скоординированных ударов Вооруженных сил России по объектам Службы безопасности Украины в Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе и Житомире. Telegram-канал отмечает, что скрытная эвакуация может свидетельствовать о серьезных потерях среди руководства или иностранных советников СБУ, находившихся на этих объектах во время атак.

    Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о гибели иностранных специалистов при ударах по зданиям СБУ в Ивано-Франковске и Виннице.

    Глава Львовской области Максим Козицкий ранее подтвердил информацию о разрушениях в региональном управлении ведомства после атаки беспилотника.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Никифоровку в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Никифоровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Константиновки, Рай-Александровки, Липовки, Былбасовки, Новоселовки, Краматорска, Николаевки и Славянска в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, три бронемашины, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад горючего.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Мануховки, Бубликово, Храповщины и Битицы в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Великой Бабкой и Верхней Писаревкой.

    При этом потери ВСУ составили до 310 военнослужащих, две машины пехоты, бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии и боевая машина американской РСЗО HIMARS. Уничтожены две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA, станция РЭБ, склад боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады нацгвардии в районах Моначиновки, Шевченково, Соболевки, Паламаревки и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин, три артиллерийских орудия и боевая машина чешской РСЗО Vampire. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноярского, Светлого, Торецкого, Веровки, Доброполья, Гришино, Торского, Сергеевки, Белицкого и Новопавловки в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Песчаное в Харьковской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 22:13 • Новости дня
    Захарова ужаснулась системным издевательствам над российскими военнопленными

    Tекст: Катерина Туманова

    После доклада с описаниями издевательств так называемых украинских врачей, допущенных к российским военнопленным, складывается впечатление, что на Украине стало «эпидемией» причинять увечья и боль, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Подробности, изложенные российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, способны привести в ужас даже самых прожжённых циников. <...> О чём идет речь: ампутации без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве «тренажёра» для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Всё это стало рутиной для украинских «врачей», – заявила она на брифинге.

    Дипломат отметила, что украинские «врачи» будто бы променяли клятву Гиппократа на клятву Йозефа Менгеле – нацистского ученого-садиста.

    Захарова назвала особым ужасом тот факт, что случаи издевательств над военнопленными из России являются не эксцессом, не случайностью или некой, трагической, преступной оплошностью.

    «Нет. Это не проявление бесчеловечных садистских наклонностей какого-то конкретного «врача». Это системное явление. Очевидно, что речь идет не о единичных случаях каких-то личностных настроек. Такое впечатление, что это действительно стало какой-то «эпидемией» среди тех врачей на Украине, которые допускаются до пленных», – подчеркнула она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также отметила нарушения международных норм обращения с пленными. Российский летчик Максим Криштоп после катастрофы Су-34 под Харьковом в марте 2022 года провел год в украинских тюрьмах, где подвергался жестоким пыткам.

    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Орбан: Россия добьется целей СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Москва не отступит от своих задач в рамках спецоперации на Украине, несмотря на внешнее давление.

    Россия в любом случае добьется целей специальной военной операции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу. Он подчеркнул, что позиция Москвы выглядит «по крайней мере, разумной» и выразил уверенность в решимости российских властей, отмечает РИА «Новости».

    По словам Орбана, несмотря на возможное несогласие с российской позицией, нельзя не признавать целеустремленность Москвы. Премьер-министр отметил, что Россия будет следовать выбранному пути, независимо от обстоятельств.

    Ранее Орбан не раз высказывался за мирные переговоры и отмечал, что конфликт на Украине не имеет военного решения.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС и санкции против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан считает невозможным вывод войск НАТО к российским границам и призывает сделать Украину буферной зоной. Он также выражал мнение, что время в конфликте на Украине играет на стороне России и отмечал, что затягивание мирного урегулирования приведет к большим потерям для Украины по территории и по человеческим жертвам.


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в эскалации обстрелов за пределами линии боевого соприкосновения

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в увеличении обстрелов гражданских объектов вдали от районов боевых действий.

    Киевский режим усиливает обстрелы за пределами зон боевых действий, следуя линии Запада на эскалацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, подобная тактика реализуется при поддержке стран Британии и Евросоюза.

    «Руководствуясь британо-еэсовскими установками на эскалацию напряженности, киевский режим старается с помощью натовского оружия нарастить интенсивность обстрелов далеко за пределами районов боевых действий, выбирая в качестве целей наиболее уязвимые категории мирного населения», – заявила Захарова во время брифинга.

    По оценке МИД, подобные действия Киева представляют собой сознательное следование западным установкам на эскалацию противостояния. Российская сторона призывает обратить внимание на угрозу для гражданского населения, которую несет подобная стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что свыше 133 человек, включая десять детей, стали жертвами поощряемого Западом террора киевского режима. Захарова обвинила Владимира Зеленского в кровавых преступлениях и назвала его бункерным террористом.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Захарова сообщила о 133 жертвах террора ВСУ за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 133 человек, включая десять детей, стали жертвами поощряемого Западом террора киевского режима, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что свыше 133 человек, среди которых десять детей, стали жертвами действий Вооруженных сил Украины за последнюю неделю, передает ТАСС. Среди пострадавших значатся женщины, старики и дети.

    Она добавила, что причиной этого стал «поощряемый Западом террор киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя привел данные о 27,5 тыс. пострадавших от атак ВСУ мирных жителях с февраля 2022 года.

    Власти Белгородской области зафиксировали трехкратный рост числа жертв среди населения в текущем году.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила киевский режим в преднамеренном ударе по жителям Брянска.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 13:58 • Новости дня
    Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Один из самых богатых бизнесменов Челябинской области, депутат парламента Валерий Филиппов решил отправиться на спецоперацию в возрасте 70 лет, сообщили источники в политических кругах.

    Депутат заксобрания Челябинской области и предприниматель Валерий Филиппов ушел на спецоперацию на Украине, передает Ura.ru.

    Источники издания в политических кругах сообщили, что Филиппов ранее уже бывал в командировке в зоне спецоперации, и теперь решил отправиться туда на длительный срок. По словам инсайдера, депутат уже бывал в командировке в зоне спецоперации. Видимо, происходящее произвело на него такое впечатление, что бывший десантник решил в свои годы отправиться надолго.

    В то же время собеседник затруднился уточнить, чем именно Филиппов собирается заниматься на территории спецоперации, отметив, что по действующим правилам контракты не заключаются с лицами старше 65 лет даже для добровольцев.

    Пресс-служба парламента Челябинской области заявила, что Филиппов уведомил аппарат собрания о невозможности исполнять депутатские обязанности с 16 марта по причине отъезда на СВО сроком не менее полугода.

    Валерий Филиппов был избран в заксобрание четырежды, он состоит в комитетах по бюджету и налогам, а также по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.

    В регионе и за его пределами Филиппов известен как владелец бренда «Увелка», а ключевым активом его семьи считается компания «Ресурс», выручка которой в 2025 году достигла 15,5 млрд рублей. В последние два года Филиппов входил в топ-6 богатейших бизнесменов Челябинской области и был включен в список Forbes с состоянием в 300 млн рублей.

    Ранее 72-летний житель подмосковного Серпухова решил стать добровольцем в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    Хинштейн: Погибший при атаке дрона ВСУ мужчина пытался всех спасти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Погибший 24 марта в Хомутовском районе Курской области мужчина, услышав приближающийся дрон, громко предупредил коллег и попытался вывести их из опасной зоны, рассказали местные власти.

    Мужчина, погибший 24 марта при атаке дрона ВСУ на предприятие в Хомутовском районе Курской области, пытался спасти коллег, услышав звук беспилотника. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в своем канале в Max, что Валерий, которому было 55 лет, успел крикнуть окружающим: «Разбегайтесь!» и попытался предупредить всех об опасности.

    По словам губернатора, другая пострадавшая женщина после первого удара быстро организовала людей так, чтобы спрятать раненых и предотвратить новые жертвы при повторной атаке. Благодаря ее действиям, удалось избежать более тяжелых последствий.

    Двое мужчин получили ранения лица, травмы голени и ног, а также акустическую травму. Один из пострадавших рассказал, что переживал за медиков, которые прибыли на место: «скорая» приехала, а обстрел продолжался. Хинштейн подчеркнул, что эти люди вели себя как настоящие герои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб один человек и шесть получили ранения.

    Позже украинские войска нанесли повторный удар по предприятию в этом районе, и общее число раненых достигло 13 человек. В среду количество пострадавших выросло до 14 человек.


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 15:54 • Новости дня
    СЖР выявил расхождения в отчете CPJ о погибших журналистах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз журналистов России обнародовал доклад, где указал на несовпадения между отчетностью CPJ и международными заявлениями о погибших журналистах из России в 2025 году.

    Союз журналистов России (СЖР) выявил ряд несоответствий в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ) по погибшим представителям СМИ за 2025 год. В докладе СЖР говорится: «Публичная информация CPJ за 2025 год не отражает в сопоставимой степени все случаи гибели журналистов и сотрудников СМИ, которые получили международную фиксацию у других профильных структур».

    В частности, по данным СЖР, в открытых источниках CPJ не указаны несколько случаев гибели российских журналистов, о которых ранее сообщали Международная федерация журналистов и ЮНЕСКО. Речь идет о шести сотрудниках СМИ, среди которых Александр Мартемьянов, Александр Федорчак, Андрей Панов, Александр Сиркели, Анна Прокофьева и Иван Зуев.

    Особое внимание авторы доклада уделили случаю Александра Сиркели, который был водителем съемочной группы и был официально признан сотрудником СМИ в документах ЮНЕСКО. Союз журналистов России готовит официальный запрос в CPJ для уточнения, были ли эти случаи рассмотрены при составлении годового обзора за 2025 год.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные структуры должны нести совместную ответственность с Киевом за гибель российских журналистов на Украине.

    До этого президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего военного корреспондента Ивана Зуева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН отметили, что гибель Зуева в результате атаки дрона ВСУ стала примером того, какую высокую цену платят журналисты, освещая конфликты.


    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    При атаке дронами ВСУ жилого дома в Херсонской области погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки с применением беспилотников в городе Алешки Херсонской области погибли женщина и пожилой мужчина, получивший смертельные ранения, сообщают местные власти.

    ВСУ атаковали жилой дом в городе Алешки в Херсонской области с помощью дронов. В результате нападения погибли два человека, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. 

    Сальдо уточнил, что сначала после сброса боеприпасов с беспилотника погибла женщина. Позже 74-летний мужчина, получивший тяжелые ранения при той же атаке, умер в больнице. Глава региона выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул, что подобные удары по гражданским объектам не останутся без ответа.

    Ранее в среду в результате удара ВСУ по Новой Каховке в области погиб еще один мирный житель. До этого агенты украинских спецслужб убили одного из глав совета депутатов Новокаховского городского округа Херсонской области, еще несколько терактов удалось предотвратить.

    А 18 марта беспилотник украинских военных в Херсонской области атаковал гражданскую машину, в результате чего пострадали четыре человека.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 05:36 • Новости дня
    Российский боец: Штурмовики ВСУ в Константиновке начали массово сдаваться в плен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики 5-й отдельной штурмовой бригады в Константиновке начали сдавать оружие из-за истощения, заявил военнослужащий 1442-го полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск с позывным «Верум».

    Солдаты 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ стали переходить в плен из-за тяжелого положения на позициях, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Украинские военные истощены, они не могут получить продовольствие, поскольку снабжение осложнено активной работой российских FPV-дронов. Доставка продовольствия и воды стала практически невозможной.

    Ранее другой российский военный сообщал, что ВС России установили полный огневой контроль над последней дорогой снабжения украинских боевиков в Константиновке.

    До этого российские подразделения заняли существенную часть Константиновки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков: Растущий мировой спрос может сделать российскую нефть дефицитом
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    Захарова: Запад реагирует на русскую народную музыку и танцы как черт на ладан
    В Одесской области запретили русский язык в культуре и образовании

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации