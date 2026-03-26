Tекст: Дмитрий Зубарев

На волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области украинские военные предпринимают попытки эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту своей бригады, передает ТАСС. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил: «На волчанском направлении анализ некрологов подтвердил уничтожение командного пункта 159-й отдельной мехбригады в Бугаевке. В настоящее время противник пытается эвакуировать из населенного пункта останки офицеров».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Волчанском направлении штурмовики группировки «Север» продвинулись на нескольких участках до 350 метров и сообщили о практически полном исчезновении роты 129-й бригады теробороны ВСУ при форсировании Северского Донца.

На Волчанском направлении ранее фиксировалась значительная нехватка эвакуационных автомобилей для вывоза убитых и раненых украинских военных по данным российских силовых структур и волонтеров.

В районе Волчанска российская артиллерия уничтожила замаскированный пункт временной дислокации, технику, склад боеприпасов и пункт управления украинских войск, нанеся противнику существенные потери в живой силе.