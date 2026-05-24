Tекст: Вера Басилая

Украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с Эммануэлем Макроном и Йонасом Гаром Стере, передает Lenta.ru.

«Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава киевского режима сообщил, что ВС России применяли 90 ракет различных типов, включая 36 баллистических, а также 600 беспилотников. Он с сожалением отметил неспособность систем противовоздушной обороны сбить всю баллистику и признал, что перехватить удалось лишь часть снарядов. По его словам, атака оказалась крайне тяжелой.

После произошедшего Зеленский обратился к США, странам Европы и другим союзникам с призывом принять необходимые решения. Он добавил, что Украине критически важно не оставаться в одиночестве.

ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал ночную атаку на украинские объекты самой серьезной за время спецоперации.

Член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил этот массированный налет ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

