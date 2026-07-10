  • Новость часаАрмия России нанесла удары по военным объектам Украины
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    13 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    5 комментариев
    10 июля 2026, 11:00 • Новости дня

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины

    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    @ Минобороны России/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 10 июля российские войска нанесли удары по промышленным и энергетическим объектам в нескольких областях Украины, вызвав пожары и взрывы.

    Российская армия нанесла удары по объектам в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Николаевской областях Украины.

    Военные эксперты заявили, что в Одесской области баллистическая ракета «Искандер-М» поразила промышленное предприятие и стоянку грузового транспорта, что привело к сильному пожару. В городе были слышны повторные взрывы, вероятно, из-за детонации боеприпасов.

    В Днепропетровской области мощные удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса в городе Самар.

    На подконтрольных Киеву территориях зафиксированы попадания по объектам топливно-энергетического комплекса. В Краматорске беспилотники «Герань» уничтожили автозаправочную станцию, а в Новомосковске, в Днепропетровске и на трассе между Днепропетровском и Павлоградом сгорели несколько автозаправок.

    Российские военные продолжают целенаправленную работу по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки бойцы ВС РФ разгромили 118 таких пунктов в зоне спецоперации. Одна из целей была выявлена и поражена с помощью беспилотника «Гербера сикер» в районе Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили пункт дислокации пограничной службы ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные нанесли удары по логистическим центрам ВСУ.

    Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении британского зенитного ракетного комплекса Rapid Ranger.

    9 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    Поляки начали устраивать украинцам проверку «на Бандеру»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские активисты начали устраивать украинцам проверки «на Бандеру» – первый такой инцидент произошел в Познани.

    Как сообщает польский телеканал TVP World, трое мужчин пришли в офис украинской организации, где стали расспрашивать находившихся там украинцев об их отношении к Степану Бандере и Роману Шухевичу. Кроме того, они обвиняли Украину во враждебности и снимали происходящее на видео.

    После произошедшего польская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о клевете и унижении достоинства.

    Глава МВД Польши заявил, что власти не намерены допускать проявлений ненависти. По его словам, полиция продолжит жестко реагировать на подобные инциденты.

    Ранее украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни расклеили в Польше плакаты с портретами Степана Бандеры. Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак также  сообщил о проведении украинцами антипольской информационной кампании в интернете.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал курс Киева на героизацию главы ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России) угрозой для европейских перспектив страны.

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    9 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot

    Песков: США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий Киеву

    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство систем Patriot
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Накануне американский лидер Дональд Трамп объявил об этом шаге в ходе встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Что касается Patriot, то да, это очевидный факт: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки военных технологий на Украину. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Владимир Путин», – подчеркнул представитель Кремля.

    Накануне Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Месяцем ранее американский лидер пообещал рассмотреть соответствующую просьбу украинских властей.

    В свою очередь Песков напомнил о непрекращающихся поставках американского оружия на Украину.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    9 июля 2026, 20:50 • Новости дня
    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»

    ВС России уничтожили командира батальона украинских беспилотников «Ястребы»

    ВС России ликвидировали командира вторгшихся в Курскую область «Ястребов»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне спецоперации уничтожены командир батальона украинской бригады беспилотников, а также офицер пограничной комендатуры быстрого реагирования.

    Российские военнослужащие ликвидировали командира батальона 411-й отдельной бригады беспилотных систем, а также офицера пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал», передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «В Запорожской области ликвидирован командир батальона 411 ОБрБпС «Ястребы» майор Томашевский Виктор, уроженец Киева. <…> В Колодезном (Харьковская область) ГВ «Север» ликвидирован начальник связи ПКБР «Шквал» 7-го пограничного отряда (Закарпатская область) старший лейтенант Кулич Михаил Викторович», – рассказал собеседник агентства.

    Представители силовых структур также отметили, что подразделение «Ястребы» участвовало во вторжении в Курскую область и терроризировало мирное население приграничных районов с помощью дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили крупную группу операторов беспилотников бригады ВСУ «Ахилес» в Запорожской области.

    Ранее пленный украинский солдат рассказал о ненависти населения к штурмовому полку «Шквал» из-за высоких потерь. А в феврале удары российских дронов поразили места дислокации операторов БПЛА этого элитного подразделения.

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    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    9 июля 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что при дальнейшем обострении конфликта спецоперация затянется, а на Украине появится более широкая буферная зона безопасности.

    Он заявил журналистам: «Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени – мы не можем точно сказать в какой – но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», передают РИА «Новости».

    Отвечая на отдельный вопрос о позиции Вашингтона, Песков затронул заявления представителей США по украинскому направлению. По его словам, в Кремле не считают, что эти заявления означали возвращение США к курсу на эскалацию. Пресс-секретарь подчеркнул, что такой оценки происходящего в Москве сейчас не разделяют.

    Ранее Песков назвал заблуждением ставку США на мир через эскалацию.

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    9 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако

    Соучастником убийства подозреваемой во взрыве в Монако назван Жикович

    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    @ INTERPOL

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Украины раскрыли личность второго подозреваемого в расправе над женщиной, которая ранее пыталась застрелить известного предпринимателя Ермолаева на территории княжества.

    Следствие на Украине считает Виталия Жиковича вторым соучастником преступления против покушавшейся на бизнесмена Ермолаева в Монако Анастасии Березовской, передает ТАСС. Об этом заявил прокурор в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения первому фигуранту дела, сотруднику военной разведки Владиславу Реуту.

    «Подозреваемый действовал вместе со своим сообщником Виталием Жиковичем», – отметил представитель обвинения.

    Согласно материалам дела, 3 июля мужчины вывезли жертву в лес и застрелили со спины. Тело закопали в Бучанском районе, а место захоронения позже показал сам Реут. Девушка прибыла на Украину первого июля, при этом защита разведчика отрицает его роль как непосредственного исполнителя.

    В конце июня в жилом доме Монако прогремел взрыв, при котором пострадал гражданин Кипра Вадим Ермолаев. Журналисты называли его одним из самых богатых украинских бизнесменов и связывали с сетью мошеннических кол-центров. Предприниматель отказался от гражданства в 2019 году, а позже киевские власти ввели против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины подтвердила задержание двух подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской.

    Она законно пересекла украинскую границу в начале июля. Сейчас правоохранители проверяют причастность арестованных мужчин ко взрыву в Монако.

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    9 июля 2026, 18:34 • Новости дня
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    Бундестаг проголосовал против передачи ракет Taurus и Patriot Киеву
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие депутаты большинством голосов отказались одобрить инициативу об усилении военной поддержки украинской армии дальнобойным оружием и комплексами противовоздушной обороны.

    Парламентарии ФРГ не поддержали инициативу партии «Зеленые» о дополнительной военной и гуманитарной помощи Киеву. Документ содержал 20 пунктов, включая передачу вооружений, передает РИА «Новости». Второй пункт проекта предполагал «поставку крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера в максимально возможном объеме». Пятый пункт предусматривал заказ новых комплексов Patriot PAC-2 для последующей отправки украинской стороне.

    По официальным данным немецкого парламента, инициативу поддержали 79 депутатов. Против высказались 510 человек, а один воздержался от голосования.

    Российские власти неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают мирному урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство Германии сохранило ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву. В Кремле назвали отказ Берлина от передачи дальнобойного оружия признаком здравого смысла.

    До этого бывший канцлер страны Олаф Шольц неоднократно выступал против использования немецких вооружений для ударов вглубь российской территории.

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    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    ФСБ: СБУ угрозами жене заставила россиянина пойти на теракт

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская служба безопасности (СБУ) смогла заставить россиянина, жившего в Днепропетровске, совершить попытку убийства военного в Москве, угрожая уголовным преследованием его жене, сообщили в ФСБ.

    Завербованный россиянин жил с семьей в Днепропетровске. До этого в 2002 году его осудили в России за кражу и разбой.

    В феврале 2026 года под угрозой уголовного преследования жены СБУ заставила его пройти подготовку, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства», – добавили в ФСБ.

    Также он купил накладные усы, бороду и очки, чтобы использовать маскировку в ходе теракта.

    Подозреваемого задержали в Краснодаре, это мужчина 1978 года рождения.

    ФСБ ранее сообщила, что покушение организовал по указке СБУ житель Днепропетровска. Для этого его обучили стрелять и устраивать взрывы.

    Убить военного планировали с помощью дрона.

    В четверг ФСБ также предотвратила серию терактов.

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    10 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    Участников бунта во Львове заставили кричать «Слава ТЦК»

    Участникам бунта во Львове пришлось публично извиняться и кричать «Слава ТЦК»

    Tекст: Антон Антонов

    После массового конфликта с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) во Львове участников вынудили публично извиниться и скандировать лозунг в поддержку ТЦК, пишут украинские СМИ.

    «Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК», – пишут украинские СМИ.

    Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже служит в ВСУ, но находится в отпуске, передает РИА «Новости».

    Издание опубликовало видео, на котором несколько мужчин выстроены на ступенях и хором выкрикивают «Слава ТЦК».

    СМИ сообщали, что одним из военкомов, спровоцировавших бунт, оказался тренер по единоборствам по имени Роман Удут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Львове конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования вспыхнул из-за попытки насильственной мобилизации мужчины и завершился переворачиванием служебного автомобиля военкомата.

    Служба безопасности Украины и полиция во Львове задержали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского.

    Владимир Зеленский, оценивая протест во Львове, заявил о очень плохом отношении граждан к людям в военной форме и поручил МВД разобраться с произошедшим.

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    9 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    ЕС решил пересмотреть предоставление убежища военнообязанным украинцам
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз рассматривает возможность ограничить предоставление убежища военнообязанным гражданам Украины, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. По его словам, такое решение может быть связано с нехваткой личного состава у Киева.

    «Украинские власти сами заявили, что им нужны все их людские ресурсы», – приводит слова Игоря Таро портал Delfi, передает РИА «Новости».

    Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Европейская комиссия намерена пересмотреть механизм приема украинских беженцев. Изменения могут коснуться мужчин призывного возраста, которые будут обращаться за защитой в странах ЕС в будущем.

    При этом, как отмечал Брюннер, украинцев, которые уже получили временную защиту на территории Евросоюза, лишать этого статуса не планируется.

    В настоящее время временную защиту в странах Евросоюза получили около 4,4 млн граждан Украины. Возможные изменения будут распространяться только на новых заявителей, если соответствующие меры будут утверждены.

    Ранее Еврокомиссия предложила исключить мужчин призывного возраста из механизма приема украинских беженцев.

    Власти Польши одобрили идею лишения статуса временной защиты подлежащих мобилизации граждан.

    Правительство Нидерландов изменило процедуру оценки запросов на убежище от украинцев.

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    10 июля 2026, 06:50 • Новости дня
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел после падения обломков БПЛА
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ильского НПЗ произошло возгорание после падения обломков БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ», – сообщил оперштаб в «Максе».

    По предварительным данным, пострадавших нет. По информации оперативного штаба, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки рухнули во двор частного дома, в другом – на территорию одного из предприятий. В этих эпизодах также никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июня дрон украинских военных атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и вызвал пожар.

    В ночь с 31 декабря на 1 января обломки беспилотника упали на территорию Ильского НПЗ на Кубани и вызвали пожар на площади около 25 квадратных метров без пострадавших.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 19:00 • Новости дня
    Названо число участников массовой драки с сотрудниками ТЦК во Львове

    Генпрокуратура Украины: В драке с сотрудниками ТЦК во Львове участвовало 200 жителей

    Названо число участников массовой драки с сотрудниками ТЦК во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Украины начали расследование массовой потасовки во Львове, участниками которой стали около 200 человек, включая военнослужащих ВСУ, сотрудников полиции и гражданских лиц – местные жители вступили в открытое противостояние с сотрудниками военкомата и выступили против насильственной мобилизации.

    Генеральная прокуратура Украины подтвердила начало следственных действий. В ведомстве сообщили, что расследуются обстоятельства произошедшего конфликта с участием представителей армии, правоохранительных органов и местных жителей. По факту инцидента возбуждены два уголовных дела, передает РИА «Новости».

    Уголовные производства открыты по статьям о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период, а также о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители во Львове перевернули служебный автомобиль военкомата. За июнь граждане Украины 12 раз применили оружие против сотрудников территориальных центров комплектования. В конце июня мужчина в Харькове смертельно ранил ножом патрульного военкома.

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    9 июля 2026, 18:50 • Новости дня
    Дрон ВСУ намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Украинский беспилотник намеренно убил мирного жителя под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали с помощью дрона и убили мужчину, работавшего на собственном приусадебном участке в селе Таволжанка Харьковской области.

    Трагический инцидент произошел в Купянском районе Харьковской области, передает ТАСС. Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев рассказал подробности случившегося в своем Telegram-канале.

    «В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины погиб мирный житель села Таволжанка Купянского района. В момент атаки мужчина находился на земельном участке рядом со своим домом и после взрыва получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью», – написал чиновник.

    Ганчев подчеркнул, что украинские военные видели человека на огороде и направили беспилотник в его сторону умышленно. Руководитель администрации также выразил соболезнования семье погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в селе Ивановка Купянского района от удара украинского дрона погиб местный житель.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины при атаке беспилотника в Новой Таволжанке. А омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить целенаправленные убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.

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