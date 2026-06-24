Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Лавров: Россия больше не будет верить на слово по Украине
Москва готова к диалогу с Киевом в любой момент, однако требует серьезных предложений и категорически отказывается верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил жесткую позицию страны по Украине, передает РИА «Новости».
«Мы всегда готовы, но, повторю еще раз: когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять», – подчеркнул Лавров.
Глава ведомства добавил, что возобновление контактов возможно в любой момент. При этом главным условием для старта обсуждений должно стать наличие действительно серьезного предложения от оппонентов.
Ранее Лавров исключил принятие временных решений по украинскому кризису.
Несколькими днями ранее глава МИД России Лавров обвинил европейские страны в использовании диалога для прикрытия геополитической экспансии.
Лавров указал на стремление Запада добиться прекращения огня ради спасения киевского режима.