КТК: Удары дронов нанесли ущерб интересам Казахстана и западных компаний

Tекст: Алексей Дегтярёв

Нападения беспилотных аппаратов на международную инфраструктуру бьют по экономике Казахстана и западных акционеров КТК, сообщили в консорциуме, передает РИА «Новости».

«Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в том числе через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что… наносит

Ущерб нанесен экономическим интересам Казахстана и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, включая Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, Shell.

Подобные террористические действия ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей. Кроме того, они формируют значительные экологические риски в Черном море. Попадание в судно рядом с погрузочными устройствами могло спровоцировать возгорание и крупный разлив нефтепродуктов.

В четверг БПЛА нанес удар по судну на выносном причале КТК.

19 июля украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. На следующий день еще один дрон ударил по гражданскому судну NELSA.