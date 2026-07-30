Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
КТК: Удары дронов нанесли ущерб интересам Казахстана и западных компаний
Атаки дронов на нефтяные суда в акватории Черного моря создали угрозу масштабной экологической катастрофы и серьезно затронули бизнес крупных международных корпораций, сообщил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
Нападения беспилотных аппаратов на международную инфраструктуру бьют по экономике Казахстана и западных акционеров КТК, сообщили в консорциуме, передает РИА «Новости».
«Таким образом были проигнорированы призывы Республики Казахстан и других иностранных акционеров КТК в том числе через Государственный департамент США о недопустимости силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры, что… наносит
Ущерб нанесен экономическим интересам Казахстана и западных акционеров КТК, а также компаниям грузоотправителям КТК, включая Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, Shell.
Подобные террористические действия ставят под угрозу жизни интернациональных экипажей. Кроме того, они формируют значительные экологические риски в Черном море. Попадание в судно рядом с погрузочными устройствами могло спровоцировать возгорание и крупный разлив нефтепродуктов.
В четверг БПЛА нанес удар по судну на выносном причале КТК.
19 июля украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. На следующий день еще один дрон ударил по гражданскому судну NELSA.