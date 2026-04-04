В Виннице мужчина ранил ножом сотрудников военкомата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в Виннице, когда сотрудники территориального центра комплектования остановили мужчину для проверки документов, передает ТАСС. Военнослужащие представились и попытались проверить документы, после чего гражданин выхватил нож и нанес ранения двум военкомам.

Оба пострадавших были госпитализированы, один из них находится в реанимации. Подробности о состоянии нападавшего и его мотивах не уточняются.

Украинские военкоматы регулярно фиксируют случаи сопротивления со стороны граждан при попытках мобилизации. В последнее время такие инциденты все чаще сопровождаются применением силы.

Ранее, 2 апреля во Львове, мужчина также напал с ножом на сотрудника территориального центра комплектования после того, как тот остановил его родственника. В результате нападения военком скончался, а преступник был задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Виннице молодой человек использовал палку против полицейского, вмешавшись в задержание знакомого при попытке мобилизации. В селе Боратин Волынской области четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали у них оружие и открыли по ним огонь. В Харькове неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского и трех сотрудников военкомата во время проверки документов, ранив четырех человек.