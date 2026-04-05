  • Новость часаКосмонавты Роскосмоса поздравили россиян с началом первой Недели космоса
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    5 апреля 2026, 02:19 • Справки

    Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    Когда Вербное воскресенье в 2026 году и что это за праздник

    Вербное воскресенье отмечается за семь дней до Пасхи. В 2026 году Вербное воскресенье выпадает на 5 апреля. Это один из двенадцати важнейших после Пасхи христианских торжеств, которое напоминает верующим о триумфальном входе Иисуса Христа в Иерусалим незадолго до его крестных страданий и воскресения.

    Жители города, пораженные чудом воскрешения Лазаря, встречали Спасителя с ликованием, бросая ему под ноги пальмовые ветви и свои одежды, восклицая: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!»

    В странах, где пальмы не растут, их заменили ветви вербы, которые к этому времени обычно покрываются нежными пушистыми почками. Освящение веточек вербы в храмах стало важной традицией праздника, символизирующей духовное обновление и радость встречи с Господом. Освященные веточки вербы верующие хранят дома в течение года как оберег.

    Что написать в открытке на Вербное воскресенье 2026

    Для того чтобы ваши поздравления в 2026 году звучали искренне и свежо, ВЗГЛЯД подготовил несколько вариантов готовых фраз.

    Душевные и семейные поздравления

    «Пусть пушистая верба принесет в ваш дом весеннее тепло и уют. В это светлое воскресенье 5 апреля 2026 года хочу пожелать вашей семье крепкого здоровья, согласия и как можно больше поводов для общих улыбок. Пусть каждый новый росток в вашем саду и каждое доброе начинание в жизни радуют своими плодами».

    «С Вербным воскресеньем! Пусть веточки вербы, как символ пробуждения жизни, подарят вам заряд бодрости и душевных сил. Желаю, чтобы в сердце всегда была весна, а в доме — мир и достаток. Пусть этот апрельский день станет началом самого доброго и светлого этапа в году».

    Короткие фразы для мессенджеров

    «С праздником! Пусть первая верба в доме защитит от всех невзгод и подарит весеннее настроение. Мира, света и благополучия в это Вербное воскресенье!»

    «Поздравляю со светлым праздником 5 апреля! Желаю, чтобы вместе с пушистыми почками в жизнь вошли радость и надежда на лучшее. Здоровья вам и вашим близким».

    Поздравления с «дачным» характером

    «С Вербным воскресеньем! Пока природа только просыпается, желаю вам неиссякаемой энергии для весенних дел. Пусть верба станет добрым знаком богатого урожая и процветания вашего участка в новом сезоне 2026 года».

    «В этот день, когда верба распускается первой, желаю и вам быть первыми во всех добрых делах. Пусть весеннее солнце согревает ваши грядки, а в душе всегда царит гармония и спокойствие. С праздником!»

    Официальный и сдержанный стиль

    «Примите искренние поздравления с Вербным воскресеньем. Пусть этот день наполнит ваш дом спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне. Желаем вам профессиональных успехов, личного счастья и весеннего вдохновения во всех начинаниях».

    Красивые открытки на Вербное воскресенье 2026: какие выбрать

    Поздравительные открытки на Вербное воскресенье могут нести разнообразные изображения, отражающие суть и традиции праздника.

    Верба. Главный символ праздника, изображение пушистых веточек вербы является неотъемлемым атрибутом большинства открыток.

    Пальмовые ветви. Напоминание об историческом событии в Иерусалиме, пальмовые ветви также могут присутствовать на открытках.

    Ослик. Иисус Христос въезжал в Иерусалим верхом на молодом осле, что символизировало мир и смирение. Изображение ослика является важным элементом праздничной символики.

    Дети. Евангелие повествует о том, что дети с особым восторгом встречали Христа. Их изображения на открытках передают радость и чистоту праздника.

    Лазарь. Воскрешение Лазаря накануне Входа Господня в Иерусалим стало одним из ключевых событий, повлиявших на торжественную встречу Христа. Изображение Лазаря может символизировать веру в воскресение.

    Рыба. Поскольку на Вербное воскресенье во время Великого поста допускается употребление рыбы, ее изображение может присутствовать на открытках как символ послабления поста.

    Храм. Изображение храма напоминает о духовной значимости праздника и важности богослужения.

    Свеча. Символ молитвы и веры, горящая свеча часто изображается на открытках к Вербному воскресенью.

    Традиции Вербного воскресенья: освященные ветви

    Подготовка к Вербному воскресенью начинается накануне, в Лазареву субботу, когда в православных храмах совершается Всенощное бдение. Кульминационным моментом богослужения становится чин освящения веточек вербы, который обычно совершается после чтения Евангелия. Священник читает специальные молитвы и окропляет принесенные верующими ветви святой водой. Этот обряд символизирует благословение Божие и наделяет освященную вербу особой духовной силой.

    Верующие стараются принести в храм как можно больше веточек вербы, чтобы затем раздать их тем, кто не смог присутствовать на службе, особенно пожилым и больным людям. Освященная верба становится своеобразной святыней, которую бережно хранят в домах в течение всего года – до следующей Пасхи.

    Народные обычаи и поверья, связанные с вербой

    Помимо церковного обряда освящения, с Вербным воскресеньем в народе связано множество старинных обычаев и поверий, которые передавались из поколения в поколение:

    Хранение освященной вербы

    Освященные веточки вербы принято ставить в вазы рядом с иконами, украшать ими домашний иконостас. Считается, что они оберегают дом от бед и несчастий, приносят здоровье и благополучие.

    Выбор вербы

    Существовало поверье, что для освящения следует выбирать ветви только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных или растущих вблизи кладбищ. Такой выбор символизировал жизненную силу и чистоту.

    Легкие удары вербой

    Существует обычай слегка ударять друг друга, особенно детей, освященными веточками вербы, приговаривая при этом: «Верба хлест, бей до слез! Не я бью, верба бьет! Будь здоров как верба!». Считалось, что такие символические удары передают здоровье, силу и жизненную энергию вербы.

    Верба и здоровье

    В народе верили, что освященная верба обладает целебными свойствами. Ее почки иногда съедали для профилактики болезней, а отваром из веток лечили некоторые недуги.

    Верба и материнство

    Женщинам, испытывающим трудности с зачатием, советовали в этот день самостоятельно срезать веточки вербы, освятить их в церкви и хранить в своей комнате в течение года, веря, что этот обряд поможет им познать радость материнства.

    Защита дома и привлечение удачи

    Хранящаяся в доме освященная верба, по поверьям, оберегала жилище от неприятностей, стихийных бедствий, привлекала в дом радость и удачу.

    Решение проблем и богатый урожай

    Съеденная почка вербы, как считалось, могла помочь в скором решении важной проблемы. А воткнутые в землю перед началом посевных работ веточки сулили богатый урожай.

    Здоровье скота

    Легкое похлестывание освященной вербой домашнего скота, согласно приметам, должно было обеспечить животным здоровье на весь год.

    Эти народные обычаи, переплетаясь с церковными традициями, создают особую атмосферу праздника Вербного воскресенья.

    Погодные приметы Вербного воскресенья: прогнозы на будущее

    Наблюдения за погодой в Вербное воскресенье также занимали важное место в народных приметах, позволяя предсказывать урожай и характер лета:

    Хорошая погода – богатый урожай. Ясная и теплая погода в этот день считалась предвестником хорошего урожая.

    Ветрено – прохладное лето. Сильный ветер в Вербное воскресенье, по приметам, указывал на прохладное летнее время.

    Неожиданные морозы – урожай пшеницы. Неожиданно ударивший в этот день мороз считался добрым знаком, предвещающим богатый урожай пшеницы.

    Много сережек на деревьях – урожайный год. Если к Вербному воскресенью апрель выдавался настолько теплым, что на деревьях появлялось много сережек, это также считалось верным признаком урожайного года. Причем, чем больше сережек удавалось заметить, тем богаче ожидали урожай фруктов, овощей и зерна осенью.

    Что нельзя делать в Вербное воскресенье: предостережения предков

    Наряду с приметами, существовали и определенные запреты, которые, по народным поверьям, следовало соблюдать в Вербное воскресенье:

    Запрет на физический труд

    Как и в другие двунадесятые праздники, в этот день не рекомендовалось заниматься тяжелым физическим трудом, включая уборку, стирку, приготовление пищи (кроме постной) и даже расчесывание волос. Считалось, что этот день следует посвятить отдыху и духовным размышлениям.

    Запрет для фермеров

    Фермерам не советовали выгонять домашний скот на пастбища, опасаясь, что животные будут часто болеть в течение года.

    Избегание негативных эмоций

    Запрещалось ссориться, ругаться, скандалить, а также предаваться чрезмерному веселью и громким посиделкам. Считалось, что этот день должен быть наполнен спокойствием и благочестием.

    Соблюдение поста

    Несмотря на послабление в виде разрешения на рыбу, требования Великого поста оставались в силе. Праздничный ужин должен был состоять из постных блюд.

    Денежные приметы и поверья для девушек

    Существовали и особые приметы, связанные с финансовым благополучием и личной жизнью девушек:

    Посадка комнатных растений

    Посадка новых комнатных растений в Вербное воскресенье считалась хорошей приметой, сулящей привлечение денег в дом. Однако за новыми зелеными питомцами следовало тщательно ухаживать, так как их гибель могла предвещать финансовые неудачи.

    Мысли о любимом

    Для девушек существовало поверье, что в этот день нужно постоянно думать о своем возлюбленном. Считалось, что мысли в Вербное воскресенье обладают особой силой и могут материализоваться, и к вечеру или на следующий день суженый обязательно даст о себе знать.

    Как выбрать и оформить поздравление на открытке

    Выбирая открытку на Вербное воскресенье, ориентируйтесь на ее символизм и ваши личные предпочтения. Поздравительный текст может быть как кратким, так и более развернутым.

    Традиционными являются слова приветствия, которые звучали в Иерусалиме: «Осанна в вышних! Благословен грядущий во имя Господне!».

    Также можно использовать тропарь праздника или просто искренние пожелания здоровья, благополучия и духовной радости.

    Главное
    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз? Подробности

    Перейти в раздел

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации