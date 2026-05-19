Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
В Калифорнии бушует лесной пожар «Сэнди»
Из калифорнийского города Сими-Вэлли и окрестных населенных пунктов округа Вентура более 29 тыс. человек эвакуированы из-за лесного пожара «Сэнди» (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)
Пожар начался примерно в 65 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса и вскоре разросся до площади 5,5 кв. км (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)
По данным Калифорнийской пожарной службы, в тушении задействованы около 500 пожарных, три самолета и шесть вертолетов (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)
Предупреждения о возможной подготовке к эвакуации были выпущены для некоторых районов Лос-Анджелеса, включая Вест-Хиллз и Чатсворт (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)
Также пожарные борются с пожаром площадью около 40 кв. км на острове Санта-Роза в национальном парке Ченнел-Айлендс. Огонь угрожает историческим сооружениям и редким видам растений. Возгорание началось после того, как 67-летний моряк врезался на лодке в скалы у берега и пустил две сигнальные ракеты, пытаясь привлечь внимание проходящих мимо кораблей (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)
Огнем в Сими-Вэлли поврежден жилой дом. Данных о пострадавших не поступало (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)
Городская пожарная служба не ожидает распространения огня на Лос-Анджелес, но выпустила предупреждение о возможной опасности «из соображений предосторожности» (фото: Ethan Swope/AP/ТАСС)