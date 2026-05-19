МИД анонсировал обсуждение глобальных кризисов на переговорах в Китае

Замглавы МИД Руденко заявил об обсуждении острых мировых кризисов в Китае

Tекст: Вера Басилая

Отечественные дипломаты планируют детально рассмотреть текущую геополитическую ситуацию вместе с китайскими коллегами, передает РИА «Новости».

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул масштабность предстоящего диалога.

«У нас очень широкая повестка дня переговорная с Китаем, которая включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире», – рассказал представитель ведомства журналистам.

Президент Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.

В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.

Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.