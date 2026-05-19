  Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать катера из Средиземного моря
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 13:02 • Новости дня

    МИД анонсировал обсуждение глобальных кризисов на переговорах в Китае

    Замглавы МИД Руденко заявил об обсуждении острых мировых кризисов в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация во время визита в Пекин затронет широкую повестку, включающую двусторонние отношения и наиболее актуальные международные проблемы современности, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    Отечественные дипломаты планируют детально рассмотреть текущую геополитическую ситуацию вместе с китайскими коллегами, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул масштабность предстоящего диалога.

    «У нас очень широкая повестка дня переговорная с Китаем, которая включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире», – рассказал представитель ведомства журналистам.

    Президент Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.

    В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.

    Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.

    19 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая

    Путин: Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания

    Путин выступил с видеообращением к гражданам Китая
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин обратился к «дорогим китайским друзьям», заявив, что Россия и Китай работают на дело мира и всеобщего процветания.

    «Дорогие китайские друзья, приветствую вас!» – обратился глава государства в преддверии визита в Пекин. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что рад вновь посетить Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По его словам, регулярные переговоры на высшем уровне стали важной частью развития отношений двух стран и усилий по «раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала».

    Глава государства напомнил, что четверть века назад Москва и Пекин подписали Договор о добрососедстве. Этот документ заложил основу для стратегического партнерства. Сейчас сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, характеризуясь взаимопониманием, равноправием и готовностью поддерживать друг друга в вопросах защиты суверенитета.

    «Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», – сказал Путин.

    Россия и Китай активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере. Товарооборот между государствами превысил 200 млрд долларов, а расчеты почти полностью переведены в национальные валюты. Кроме того, страны расширяют гуманитарные обмены, в том числе через введение безвизового режима, что способствует росту туризма и деловой активности, сказал Путин.

    Россия и Китай «сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств». «Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров», – сказал Путин.

    Тесная связка двух стран играет стабилизирующую роль на мировой арене. Москва и Пекин выступают за соблюдение международного права и Устава ООН, сказал Путин. Он выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества ради благополучия народов и глобальной безопасности.

    «При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», – заявил он.

    Путин отметил, что в России с большим уважением относятся к истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке.

    «До скорой встречи в Пекине! Благодарю за внимание», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Путина в Китай 19–20 мая. Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития.

    19 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

    «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

    По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

    Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

    Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены подписать Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это Совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», – рассказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Представитель администрации главы государства добавил, что взгляды Москвы и Пекина на глобальную повестку практически полностью совпадают. По его словам, государства на 100% разделяют множество позиций, демонстрируя абсолютно идентичные подходы к внешней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите Владимира Путина в Китай 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к этой зарубежной поездке.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности совместных действий для защиты глобальной стратегической стабильности.

    18 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере
    @ Kremlin Press Service/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 20 мая в Пекине, главной темой станет экономическое партнерство двух стран, сообщил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Президент России Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном во время визита в Пекин, передает ТАСС. На повестке дня – развитие торгово-экономических связей.

    «Состоится встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Госсовета Китая Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества», – сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере. К этим переговорам привлекут представителей компаний, участвующих в совместных проектах.

    Переговоры на высшем уровне пройдут как в узком, так и в расширенном форматах. В составе российской делегации будут присутствовать вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента и руководители крупного бизнеса, которые затронут наиболее чувствительные аспекты двусторонних отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия возлагает большие надежды на визит Путина в Китай.

    Напомним, по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 19–20 мая посетит с официальным визитом Китай.

    19 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    @ gazprom.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для газопровода «Сила Сибири – 2» на фоне энергетической нестабильности из-за иранского конфликта, отмечает Bloomberg.

    Глава российского государства Владимир Путин отправился в Пекин для переговоров с председателем КНР, передает Bloomberg. Из-за конфликта в Иране Китай остро нуждается в надежных поставках энергоресурсов. Москва рассчитывает, что это ускорит согласование цен на газ для магистрали «Сила Сибири – 2».

    «Этот газопровод находится на повестке дня, и мы настроены серьезно его обсуждать. Я полагаю, что эта тема будет детально рассмотрена лидерами», – заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Ожидается, что стоимость топлива утвердят к сентябрю. Несмотря на небольшое снижение товарооборота до 228 млрд долларов в прошлом году, экономические связи двух стран остаются крепкими. Россия импортирует через КНР более 90% подсанкционных технологических компонентов.

    Переориентация экспорта продолжается: к 2029 году поставки газа в Азию должны достичь 52,5 млрд кубометров ежегодно. Пекин также заинтересован в развитии безопасных сухопутных маршрутов и Северного морского пути, указывают бывшие китайские дипломаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая детально обсудят взаимодействие в нефтегазовой сфере.

    Ближневосточный конфликт заметно усилил интерес Пекина к проекту газопровода «Сила Сибири – 2». Главной проблемой для подписания нового контракта остается цена будущих поставок топлива.

    18 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин завершат рабочую программу чаепитием
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Пекин завершится неформальной встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой стороны обсудят ключевые международные вопросы, заявил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Важнейшим мероприятием в программе визита президента России в Китай станет неформальное чаепитие, передает ТАСС. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, именно там лидеры затронут самые значимые темы.

    «Завершит рабочую программу беседа – это весьма важная беседа – с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, и она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня», – указал дипломат.

    Ушаков добавил, что к этому событию идет активная подготовка. После торжественного обеда за закрытыми дверями стороны планируют откровенно и по-дружески обсудить все требующие доверительного разговора вопросы.

    Российский лидер прилетит в Пекин вечером 19 мая.


    18 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Ушаков сообщил о планах Москвы и Пекина подписать около 40 документов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская и китайская стороны планируют заключить порядка 40 двусторонних соглашений во время предстоящего официального визита главы государства Владимира Путина в КНР, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19 и 20 мая. В ходе поездки планируется заключить множество соглашений, передает РИА «Новости».

    «По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ согласован так, что всегда следует так, что 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а остальные будут просто объявлены на церемонии», – сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в КНР 19 и 20 мая. Президент посвятил понедельник рабочим вопросам по предстоящей поездке в Пекин. Москва и Пекин придают первостепенное значение этому событию.

    18 мая 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    Путин пообщается в Пекине с китайцем, которого впервые увидел ребенком в 2000 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Китай встретится с инженером Пэн Паем, который ребенком приветствовал главу государства в 2000 году.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что общение пройдет в резиденции во время небольшого перерыва, передает РИА «Новости».

    «После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году», – отметил дипломат.

    По словам представителя Кремля, мальчик вырос, получил высшее образование в Москве и сейчас трудится в одной из крупных китайских компаний. Ушаков подчеркнул, что предстоящая беседа носит весьма символичный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит российского лидера в Китайскую Народную Республику 19 и 20 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил активную подготовку главы государства к предстоящей поездке.

    В прошлом году старший инженер Пэн Пай поделился историей своей детской встречи с Владимиром Путиным в пекинском парке Бэйхай.

    18 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Ушаков: Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства посетит китайскую столицу с официальным визитом, где его торжественно встретит министр иностранных дел КНР Ван И с почетным караулом.

    Российский лидер вечером 19 мая прилетит в Пекин, передает ТАСС. Об этом рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, программа поездки будет весьма насыщенной.

    «Наш руководитель прибудет в Пекин вечером завтра, 19 мая. В аэропорту китайской стороной будет организована торжественная церемония встречи. Будет приветствовать лично член политбюро Компартии, министр иностранных дел Ван И», – сказал представитель Кремля.

    Ушаков добавил, что по местной традиции в мероприятии примут участие дети и почетный караул. Затем глава государства отправится в резиденцию Дяоюйтай. Утром 20 мая на площади Тяньаньмэнь китайский лидер официально поприветствует высокого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля сообщила о предстоящем официальном визите российского лидера в Китайскую Народную Республику.

    В понедельник глава государства посвятил время рабочим вопросам по подготовке к этой поездке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о серьезных ожиданиях Москвы от предстоящих переговоров.

    18 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    Ушаков: Россия и Китай не дружат против кого-либо

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва и Пекин развивают двусторонние отношения не для противостояния другим странам, а во имя глобального мира и развития, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Россия и Китай строят свое партнерство на основе созидания, а не вражды с третьими странами, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на специальном брифинге.

    «Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания», – подчеркнул представитель Кремля. Ушаков сделал это заявление, комментируя предстоящий визит российского лидера Владимира Путина в Пекин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин придают первостепенное значение предстоящему визиту российского лидера в Китай.

    Ранее Юрий Ушаков отметил способность двух государств полностью рассчитывать друг на друга перед лицом внешних вызовов. Президент России Владимир Путин назвал двустороннее стратегическое партнерство равноправным и взаимовыгодным.

    19 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    МИД Китая назвал выдумкой приписанные FT Си Цзиньпину слова об Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию газеты Financial Times о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства Го Цзякунь заявил журналистам, что указанная в газете Financial Times статья о высказывании председателя КНР Си Цзиньпина по Украине противоречит фактам и является чистой выдумкой, передает ТАСС.

    Ранее британское издание сообщило, что Си Цзиньпин на встрече с президентом США якобы сказал, что российский лидер «может пожалеть о решении начать военную операцию на Украине».

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США  обсудили в Пекине украинский кризис.

    Лидеры США и Китая обсудили ситуацию на Украине во время визита американского президента в Пекин и пришли к единому мнению о необходимости мирного разрешения кризиса.

    19 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Жители Китая высоко оценили обращение Путина к народу КНР

    Пользователи Сети в Китае высоко оценили послание Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские интернет-пользователи высоко оценили видеообращение президента Владимира Путина к народу Китая, фрагмент выступления, опубликованный в китайской соцсети, за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

    Видеоролик с посланием президента РФ Владимира Путина к китайскому народу вызвал бурную реакцию в местном сегменте интернета, передает РИА «Новости».

    В своем обращении глава государства отметил беспрецедентный уровень развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином.

    Фрагмент выступления, опубликованный каналом газеты «Жэньминь жибао» в приложении Douyin (китайская версия TikTok), за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.

    «Президент Путин, добро пожаловать в Китай! Пусть китайско-российская дружба длится вечно», – написал один из пользователей, чей комментарий собрал свыше 830 отметок «нравится».

    Запись, размещенная Центральным телевидением Китая, также пользуется популярностью, получив более 164 тыс. лайков. В комментариях жители страны отмечают, что зал приемов в Пекине вновь ждет старого друга, и обращают внимание на то, что российский лидер бывал в КНР чаще большинства самих китайцев.

    Предстоящий визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между двумя государствами. В поездке президента будет сопровождать внушительная делегация, включающая вице-премьеров, министров и представителей крупного бизнеса.

    Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.

    В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.

    Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.

    19 мая 2026, 08:29 • Новости дня
    Мантуров заявил о возвращении к росту товарооборота с Китаем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров..

    В преддверии официального визита Владимира Путина в КНР экономическое взаимодействие двух стран продолжает укрепляться, передает РИА «Новости».

    В ходе рабочей поездки первый вице-премьер России Денис Мантуров провел переговоры с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяном.

    «Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота», – подчеркнул Денис Мантуров. Стороны предметно обсудили ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

    В секретариате первого вице-премьера добавили, что портфель совместных инициатив заметно расширился. Сейчас он охватывает металлургию, химию, машиностроение, лесную промышленность, а также агропромышленный комплекс и логистику. Кроме того, Москва и Пекин подтвердили важность создания комфортных условий для дальнейшего развития деловых связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку Владимира Путина к официальному визиту в Китай.

    Перед поездкой в Пекин глава российского государства обратился к гражданам КНР с приветственным видеообращением.

    19 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Мерц заявил об отслеживании Германией визита Путина в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Берлин внимательно наблюдает за поездкой президента России Владимира Путина в КНР, надеясь на помощь азиатского партнера в урегулировании украинского конфликта, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Правительство Германии пристально следит за визитом президента России Владимира Путина в КНР, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в Берлине.

    «Мы, конечно, очень внимательно следим за визитом президента Путина в Пекин», – подчеркнул глава немецкого правительства. Он добавил, что Берлин также тщательно анализировал заявления после предшествующей встречи председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По словам Мерца, немецкая сторона сейчас не ждет принципиальных перемен в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина. При этом власти ФРГ рассчитывают, что Китай сможет оказать влияние на Россию для скорейшего завершения конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь поприветствовал приезд российского лидера.

    Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание совместной декларации о становлении многополярного мира.

    19 мая 2026, 10:47 • Новости дня
    МИД Китая поприветствовал визит Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай приветствует визит президента Владимира Путина, лидеры двух стран обсудят сотрудничество в различных областях, региональные и международные вопросы, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь..

    Китайские власти с воодушевлением ожидают приезда российского президента, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул: «Китай приветствует визит президента РФ Владимира Путина в КНР». Поездка продлится два дня, с 19 по 20 мая.

    Дипломат отметил, что лидеры обменяются мнениями по широкому спектру направлений взаимодействия. Стороны обязательно затронут темы, представляющие взаимный интерес на международной арене.

    В Пекине выразили уверенность в дальнейшем укреплении многолетней дружбы между государствами. Это произойдет благодаря стратегическому руководству Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит президента России в Китайскую Народную Республику.

    Накануне поездки Владимир Путин посвятил рабочий день подготовке к предстоящим переговорам.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал главной темой встречи экономическое партнерство двух стран.

    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Ереван заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Премьер Гренландии отказался менять позицию за американские сладости
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Раскрыта роль Киркорова в триумфе болгарской победительницы «Евровидения»

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

