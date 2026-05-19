МИД анонсировал обсуждение глобальных кризисов на переговорах в Китае

Замглавы МИД Руденко заявил об обсуждении острых мировых кризисов в Китае
Российская делегация во время визита в Пекин затронет широкую повестку, включающую двусторонние отношения и наиболее актуальные международные проблемы современности, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Отечественные дипломаты планируют детально рассмотреть текущую геополитическую ситуацию вместе с китайскими коллегами, передает РИА «Новости».
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко подчеркнул масштабность предстоящего диалога.
«У нас очень широкая повестка дня переговорная с Китаем, которая включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Я уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наверное, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире», – рассказал представитель ведомства журналистам.
Президент Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.
В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.
Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.