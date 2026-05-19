Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
МИД: Глава МИД КНДР посетит Россию в 2026 году
Российская сторона ожидает приезда министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи до конца текущего года, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
В Москве рассчитывают на скорый визит главы внешнеполитического ведомства КНДР, передает РИА «Новости».
По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, поездка Чхве Сон Хи должна состояться в ближайшие месяцы.
«Мы ждем визита министра иностранных дел КНДР. Надеемся, что он состоится в этом году», – заявил Руденко журналистам.
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе визита в Пхеньян обсудил график будущих контактов на высшем уровне.
В марте текущего года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы принять северокорейского лидера Ким Чен Ына.