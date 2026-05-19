МИД: Глава МИД КНДР посетит Россию в 2026 году

Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.