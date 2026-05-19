Закарпатский медик продал военнообязанному чужой камень из почек ради отсрочки

Tекст: Денис Тельманов

Медицинский работник на западе страны потребовал деньги за помощь в получении фиктивного диагноза, передает РИА «Новости».

В качестве убедительного доказательства болезни он предоставил клиенту камень, вырезанный ранее у женщины.

«Медик районной больницы за неправомерную выгоду предлагал военнообязанным избежать призыва по состоянию здоровья. Чтобы обман выглядел максимально убедительно, уролог передал мужчине реальный камень, который ранее удалил из мочевыводящих путей другой пациентки», – сообщили в областной прокуратуре.

Правоохранительные органы зафиксировали два эпизода передачи взятки прямо в кабинете врача. Сначала подозреваемый получил 100 долларов аванса, а затем еще 300 долларов за сам материал и оформление нужной истории болезни.

В последнее время Киев сталкивается с острой нехваткой личного состава в вооруженных силах. Жесткие методы работы военкоматов регулярно провоцируют скандалы, вынуждая мужчин призывного возраста скрываться или нелегально покидать страну.

