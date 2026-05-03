Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда. По словам Арольда, этой ночью произошла масштабная атака украинских дронов, и «существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его».

Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ранним утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили предупреждение об угрозе дронов, однако позднее это предупреждение было отменено.

По данным ERR, обломки беспилотников на территории Эстонии обнаружены не были.

