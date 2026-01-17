Трамп ввел пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?3 комментария
Трамп решил ввести пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.
Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, передает ТАСС. Пошлины начнут действовать с первого февраля 2026 года и будут увеличены до 25% первого июня того же года. Эти меры останутся в силе до достижения сделки о полном приобретении Гренландии Соединенными Штатами, заявил Трамп в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». Он подчеркнул, что считает ситуацию угрозой безопасности и выживанию планеты. Трамп также отметил, что США на протяжении многих лет субсидировали эти страны, не требуя компенсаций.
Президент подчеркнул, что Вашингтон открыт для немедленных переговоров с Данией и другими странами, чтобы достичь соглашения по Гренландии. Он заявил, что противоракетная система «Золотой купол» сможет эффективно функционировать только при включении Гренландии, и подчеркнул, что на безопасность по этой программе тратятся сотни миллиардов долларов, включая защиту Канады.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер отметил слишком эмоциональную реакцию европейских стран на обсуждение контроля над Гренландией.
Участники массовой демонстрации в Копенгагене выступили с флагами Гренландии и плакатами против заявлений президента США Дональда Трампа о захвате острова.
Заместитель главы Белого дома Стивен Миллер назвал Данию слишком маленькой для контроля над Гренландией и подчеркнул стратегическую важность острова.
Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии.
Британия также направила одного представителя вооруженных сил в Гренландию по просьбе Дании для подготовки к учениям «Арктическая выносливость».
А вот Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.
Новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский завил, что Евросоюз проявит слабость и непринципиальность при силовом сценарии в Гренландии.