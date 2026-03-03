Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.2 комментария
В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.
«Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.
Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.
Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.
«Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.
«Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.
«Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».
«Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.
«Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.
«Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.
Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.
Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.
Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.
По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.
Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.
На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.
Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.
Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.
Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.
Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.
Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.
При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.
У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.
Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.
Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.
Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.
Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.
Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».
В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.