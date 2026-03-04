Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.
Он напомнил, что у органов внутренних дел уже есть значительный опыт и наработки в этой сфере, а работа ведется интенсивно, передает ТАСС.
«Актуальная задача МВД – противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа ведется интенсивно», – отметил Путин. По его словам, необходимо последовательно выявлять и вскрывать такие преступления, в том числе в оборонно-промышленном комплексе и других стратегических отраслях.
В декабре суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе.
В ноябре в Крыму раскрыли хищение свыше 5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.