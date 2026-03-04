Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.6 комментариев
Путин поручил МВД усилить набор ветеранов СВО
Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел активнее привлекать ветеранов специальной военной операции в ряды ведомства.
По словам главы государства, участники спецоперации обладают необходимым боевым опытом, а также психологической и физической закалкой, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что ветераны могут значительно укрепить личный состав МВД. Президент обратился к руководству министерства с просьбой активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.
Также Путин выразил благодарность сотрудникам МВД за добросовестную работу. Он отметил, что особую признательность испытывает к тем сотрудникам, которые с мужеством выполняют задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.