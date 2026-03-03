МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива

МИД призвал не ездить в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рекомендацию россиянам не посещать страны Персидского залива до завершения боевых действий в Иране и стабилизации ситуации с авиасообщением опубликовало Министерство иностранных дел РФ. Ведомство уточнило, что боевые действия затронули и государства Персидского залива, в том числе ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

МИД особо отметил частичное открытие воздушного пространства указанных стран для выполнения вывозных рейсов, чтобы вернуть российских туристов, оказавшихся с 28 февраля в транзитных хабах. В связи с этим министерство настоятельно попросило российских граждан воздержаться от поездок в эти государства в туристических целях до прекращения активных боевых действий и полной нормализации ситуации в аэропортах и с авиасообщением.

В сообщении подчеркивается, что при планировании любых поездок в указанные страны следует учитывать сохраняющиеся риски и нестабильную обстановку.

Ранее Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану. А генконсульство в Дубае рекомендовало россиянам в ОАЭ не совершать необязательных поездок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас организованных российских туристических групп в Иране и Израиле почти нет, туроператоры предлагают только индивидуальные поездки из-за предупреждений о рисках.