Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
МИД Турции спрогнозировал срочные меры США из-за закрытия Ормузского пролива
Фидан спрогнозировал срочные меры США из-за закрытия Ормузского пролива
Закрытие Ормузского пролива может спровоцировать нестабильность на мировых энергетических рынках и заставить США экстренно вмешаться в ситуацию, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан заявил, что закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным колебаниям на мировых финансовых и энергетических рынках, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что подобное развитие событий вынудит США оперативно реагировать, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации.
Фидан подчеркнул, что ситуация вокруг Ормузского пролива вызывает особую обеспокоенность у Анкары. Он также обратил внимание на то, что прямые удары Ирана по американским базам в арабских странах увеличивают вероятность эскалации кризиса в сфере региональной безопасности.
По мнению министра, происходящее может поставить под угрозу будущее региона и глобальную стабильность. Фидан добавил, что для предотвращения дальнейшего обострения необходимы осторожность и активные дипломатические усилия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мировые цены на нефть во вторник выросли на фоне угроз судоходству через Ормузский пролив и обострения конфликта США и Израиля с Ираном. Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.