РСТ: Организованных российских туристов нет на территории Ирана и Израиля нет

РСТ подтвердил отсутствие организованных групп россиян в Иране и Израиле

Tекст: Мария Иванова

Российские туроператоры не фиксируют организованного выезда туристов в Иран и Израиль, передает РИА «Новости».

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов заявил: «В настоящее время организованный туристический поток по данным направлениям практически отсутствует». При этом ранее в субботу Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану.

По данным РСТ, компании сейчас не формируют массовые турпродукты в эти страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате. В союзе напомнили, что, согласно разъяснениям Минэкономразвития на основе сообщений МИД России, продолжает действовать информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности в Исламской Республике Иран и Израиле.

Минэкономразвития ранее рекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Тем, кто уже находится на территории республики, советуют проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и проведения крупных мероприятий. Также рекомендуется не находиться в районах, расположенных вблизи военных и правительственных объектов.

В субботу утром министерство обороны Израиля заявило, что израильские военные нанесли по Ирану «превентивный» удар. После этого, как уточнялось, в стране было введено чрезвычайное положение.

В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов в результате атак Израиля.

Полеты гражданской авиации прекращены на Ираном и Израилем.