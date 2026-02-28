35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
ISNA: Десятки учащихся находятся под завалами после удара по школе на юге Ирана
В результате атаки на учебное заведение в иранском округе Минаб множество детей оказалось в ловушке под обломками здания, спасатели пытаются их вызволить.
Инцидент произошел в южной провинции Хормозган, где под обрушившимися конструкциями здания оказались заблокированы десятки учеников, передает РИА «Новости».
Местные службы экстренной помощи уже приступили к спасательной операции, пытаясь достать пострадавших из-под бетонных плит.
«Десятки человек из числа учащихся этой школы находятся под завалами, некоторых удалось вызволить. Точная информация о погибших и пострадавших официально не объявлялась», – говорится в сообщении агентства. В том же районе частичные повреждения получила больница.
По данным СМИ, целью атаки стала начальная школа в округе Минаб. Ранее поступала информация, что под израильский удар попало учебное заведение для девочек, где погибли пять человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов. Населенные пункты Тебриз, Дезфул и остров Харг подверглись ударам.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.
Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.