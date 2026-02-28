  • Новость часаИран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 18:25 • Новости дня

    В России ввели маркировку колбас и субпродуктов

    Правительство ввело обязательную маркировку колбас и субпродуктов в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России с марта 2026 года обязательной станет маркировка колбас, субпродуктов и мясной продукции в потребительской упаковке, говорится в постановлении правительства.

    Мясные изделия, включая колбасы и субпродукты, будут подлежать обязательной маркировке в России с 1 марта 2026 года, сообщает РИА «Новости».

    Правительство утвердило постановление, по которому средства идентификации должны появиться на колбасных изделиях, субпродуктах, а также на продуктах из мяса птицы и детском питании, изготовленном из мяса, если они упакованы для розничной продажи.

    В пресс-службе кабмина подчеркнули, что новая мера поможет снизить объемы нелегального оборота мясной продукции и обеспечит покупателям доступ к полной информации о товарах, а также позволит удостовериться в их легальности.

    Параллельно расширяется эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, стартовавший 1 сентября 2024 года. В перечень добавлены глюкометры, тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тонометры. Эксперимент продлится еще год – до 28 февраля 2027 года, а участие в нем для компаний остается добровольным.

    Для участников рынка коды маркировки будут предоставляться бесплатно. Как отмечают в кабмине, эксперимент направлен на отработку технологий нанесения средств идентификации и порядка взаимодействия бизнеса с системой маркировки. По его завершении примут решение о необходимости обязательного введения маркировки для новых товарных групп.

    Ранее в магазинах России заблокировали 2,5 млрд товаров благодаря системе маркировки. А Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четвертом квартале 2025 года в Роспотребнадзоре отметили многократное уменьшение числа нарушений при продаже воды, табака и других товаров после внедрения системы маркировки.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове

    Захарова оценила риски появления базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    28 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес из подъезда в сумке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Девятилетняя девочка из Смоленска три дня находилась у похитителя и его сожительницы, а автомобиль для совершения преступления был оформлен на вымышленное имя, сообщили в оперативных службах.

    Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

    Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

    Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

    Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

    Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.


    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    28 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану

    МИД России потребовал немедленного перехода к дипломатии после атак по Ирану

    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.

    Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

    МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

    В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

    Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

    Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.

    27 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич

    Tекст: Денис Тельманов

    Заседание по избранию меры пресечения министру Анне Мусевич и ее супругу состоится в Центральном районном суде Калининграда 28 февраля.

    Как передает РИА «Новости», Центральный районный суд Калининграда получил материалы по делу министра молодежной политики Анны Мусевич и ее мужа, задержанных в пятницу.

    Пресс-служба суда сообщила, что заседание назначено на 28 февраля, точное время станет известно утром в день слушания.

    Согласно материалам суда, Анна Мусевич и ее супруг были задержаны 27 февраля. Подробности обвинения или причины задержания в сообщении не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы рассматривает вопрос об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, подозреваемого в хищении 1 млрд рублей у Минобороны и нарушении госконтрактов.

    Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин проведет три года в колонии общего режима после признания его виновным в крупной растрате.

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    27 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергоблок №6 болгарской АЭС «Козлодуй» этой зимой вновь остановлен – это уже второй случай за сезон, а после завершения декабрьского ремонта реактор пришлось останавливать трижды. Причина – замена российских комплектующих на их аналоги, которые не обеспечивают стабильную работу оборудования.

    Речь идет о предохранительных устройствах с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, используемые аналоги оказались менее надежными, чем оригинальные российские детали, пишет Telegram-канал AtomGramm со ссылкой на Atomic Energy.

    Ситуация вызвала серьезный общественный и политический резонанс: директора станции Ивана Андреева вызвали на слушания в парламент, а Генеральная прокуратура начала проверку. Депутаты потребовали объяснений по поводу возможных нарушений нормативной базы, связанных с изменением конструктивных решений и применением несертифицированных компонентов.

    Внеплановые остановки блока привели к техническим проблемам и финансовым потерям. Глава АЭС подчеркнул, что станция ищет альтернативные технические решения на фоне сложностей с поставками из России.

    В то же время в начале февраля правительство Болгарии разрешило «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения, чтобы обеспечить стабильную работу энергоблока.

    28 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой

    Миссия России в ООН осудила действия США и Израиля против Ирана

    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская миссия при ООН раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, подчеркнув угрозу стабильности всего Ближнего Востока.

    Атака США и Израиля против Ирана представляет собой опасную авантюру, заявили в постоянном представительстве России при ООН, передает РИА «Новости».

    Российские дипломаты отметили, что такие действия направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заявлении говорится: «Ожидаем от руководства секретариата ООН соответствующих объективных оценок», – заявили в постпредстве ООН.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и поддержал позицию Тегерана по этому вопросу.

    27 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли

    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли в хостеле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники уголовного розыска задержали подсудимого, сбежавшего из-под конвоя в центре российской столицы.

    Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что мужчина 2001 года рождения самовольно покинул сопровождение при доставлении в Таганский район Москвы для избрания меры пресечения, передает ТАСС.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения удалось установить местонахождение беглеца. «Он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице», – уточнили в ведомстве.

    Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.

    27 февраля 2026, 22:12 • Новости дня
    Песков и Навка посетили концерт Киркорова в Москве в пятницу

    Песков и Навка посетили сольный концерт Киркорова в Live Арене

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на площадке Live Арена прошел сольный концерт Филиппа Киркорова, который посетили Дмитрий Песков и Татьяна Навка.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, присутствовали на одном из сольных концертов Филиппа Киркорова в Москве, передает РИА «Новости». Артист выступает с тремя большими концертами на площадке Live Арена 27 и 28 февраля, а также 1 марта.

    Во время выступления Киркоров обратился к гостям со словами: «Я даже знаю, кому подарю эту розочку – олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Дмитрий Сергеевич, не ревнуйте!».

    Филипп Киркоров родился в болгарском городе Варна 30 апреля 1967 года, окончил Московское музыкальное училище имени Гнесиных с отличием и является народным артистом России. В 2017 году он был награжден орденом Почета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Филипп Киркоров перечислил миллионы рублей на счета организаторов концертов ООО «Культурная служба» для закрытия основной суммы долга.

    В феврале начнется судебное разбирательство по иску охранника Александра Короткого к Киркорову о компенсации морального вреда.

    В Саратовской области 30-летняя женщина потеряла почти 100 тыс. рублей, поверив мошеннику, который выдавал себя за Киркорова.

    28 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    В Дубае образовались километровые очереди из выезжающих автомобилей

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей, сообщили очевидцы.

    По словам очевидцев, в Дубае после ударов Ирана выстроились километровые очереди из выезжающих автомобилей. Между тем, гражданам России в эмирате рекомендовали проявлять бдительность и отказаться от необязательных поездок, несмотря на штатную работу курортов.

    Генконсульство России в Дубае выпустила предупреждение для соотечественников, находящихся в крупнейшем городе ОАЭ, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что ситуация в туристических зонах остается спокойной, однако путешественникам стоит внимательно относиться к происходящему вокруг.

    «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», – сообщили в генконсульстве.

    Представители дипмиссии также отметили, что вся курортная инфраструктура продолжает функционировать в привычном режиме. По их словам, объекты, которые могут представлять интерес в военном отношении, находятся на значительном расстоянии от мест отдыха путешественников.

    Ранее очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае.

    Иран ранее атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

    Позже другие свидетели опровергли информацию об эвакуации небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана.

    27 февраля 2026, 19:48 • Новости дня
    VK установил медиасервисы в каждый пятый новый китайский автомобиль в России

    VK интегрировал VK Видео, VK Музыку и Дзен в 20% новых китайских машин в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медиасервисы VK уже установлены на каждом пятом новом китайском автомобиле, официально продающемся в России, сообщили в пресс-службе компании.

    В 2025 году приложения VK Видео, VK Музыка и Дзен доступны более чем на 120 тыс. автомобилей таких марок, как Chery, Omoda, Jaecoo, Changan, Exeed, GAC, Voyah и Aito Seres, сообщили в VK. До конца 2026 года медиасервисы VK появятся еще на десяти новых моделях китайских производителей.

    Самыми популярными среди пользователей оказались сервисы VK Видео и VK Музыка. По статистике, в 2025 году VK Видео в среднем смотрели около десяти минут за поездку, что составляет до трети времени большинства поездок. Водители часто включают шоу и детский контент для фонового просмотра, а также используют сервис для развлечения детей на задних сиденьях.

    «Возможности медиаоборудования современных автомобилей все чаще учитывают потребность людей в удобном потреблении контента в пути. Пользователи выбирают форматы для прослушивания в дороге – например, подкасты, интервью и разговорные шоу, доступные в VK Видео», – отметил вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин. Он подчеркнул, что компания фокусируется на развитии сервисов для разных сценариев использования – как во время движения, так и во время остановки.

    VK начала устанавливать свои медиасервисы на мультимедийные системы в новых автомобилях, продаваемых в России, с конца 2024 года.

    28 февраля 2026, 04:38 • Новости дня
    В России утвердили ГОСТ для дирижаблей

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие месяцы вступят в силу обновленные стандарты к материалам оболочек аэростатов и дирижаблей, включая устойчивость к температуре и отсутствие токсичности.

    С мая текущего года начнут применяться новые стандарты к материалам, используемым для оболочек аэростатов и дирижаблей, передает РИА «Новости».

    Согласно обновленному ГОСТу, материалы должны быть устойчивыми к воздействию несущего газа, свариваться или склеиваться, но при этом не слипаться при хранении.

    Также материалы не должны выделять токсичных веществ, а на поверхности запрещены отверстия, царапины, разрывы и складки, которые не расправляются.

    В случае воспламенения оболочка не должна взрываться. Ширина полотна оболочки из большинства материалов теперь должна составлять не менее одного метра.

    Материалы обязаны сохранять свои свойства при температурах от минус 40 до плюс 150 градусов Цельсия в зависимости от их основы – полиолефины, полиэфиры или тканепленочные композиты.

    Основной стандарт для аэростатов и дирижаблей действует с октября 2025 года. Он определяет, что дирижабли могут использоваться для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, транспортировки людей и патрулирования, а аэростаты – для подъема грузов и людей на высоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс предложил включить в стратегию транспортного развития до 2035 года технологии дирижаблей, вакуумно-трубопроводного транспорта и магнитной левитации.

    Александр Кирилин, известный конструктор дирижаблей, умер на 71-м году.

    В бразильском городе Озаску дирижабль, арендованный футбольным клубом «Сан-Паулу», рухнул на жилые дома.

    27 февраля 2026, 21:20 • Новости дня
    Лопырева и Бузова вошли в состав жюри конкурса красоты БРИКС в Казани
    Лопырева и Бузова вошли в состав жюри конкурса красоты БРИКС в Казани
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В состав жюри первого конкурса красоты БРИКС в Казани вошли известные медийные личности, включая телеведущую Викторию Лопыреву и певицу Ольгу Бузову, сообщили в оргкомитете конкурса.

    Состав жюри первого конкурса красоты БРИКС объявлен. В него вошли телеведущая Виктория Лопырева, певица Ольга Бузова, стилист Влад Лисовец, визажист Елена Крыгина и другие известные личности. Организаторы уточнили, что каждый из экспертов будет оценивать участниц по своему профилю, сообщает ТАСС.

    «Оценивать конкурсанток – каждый по своему направлению – будут эксперты, которые вошли в состав жюри: визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, певец Марк Тишман, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие», – говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

    В этом году в конкурсе примут участие 51 представительница из 17 стран. Девушки соревнуются в трех категориях: Little Miss – для самых юных, Miss – для молодых девушек, Mrs – для замужних женщин с детьми. В числе конкурсанток категории Miss – участницы из Боливии, Индии, Индонезии, Казахстана, Уганды и ЮАР, а в категории Mrs представлены Белоруссия, Китай и Малайзия.

    Организаторы добавили, что участниц встречают с традиционными национальными угощениями и знакомят с культурной программой. Члены жюри проведут мастер-классы, а ювелирный эксперт Юрий Толмачев представит три короны для победительниц.

    Торжественное открытие состоится 2 марта в Казани. Среди артистов, которые выступят на церемонии – Zvert, Mona и Dinara.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Татарстана в марте 2026 года примет 51 участницу из 17 стран на международном конкурсе красоты, где объединены три возрастные категории.

    Ранее многодетная мать из Казани Диляра Залялиева одержала победу в конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

    До этого в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла образовательная программа для 70 женщин-руководителей из 13 стран БРИКС.

    28 февраля 2026, 15:17 • Новости дня
    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД на баннер посольства России

    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД Сеула на баннер России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль заявил, что реакция МИД Сеула на баннер с фразой «Победа будет за нами» у посольства России была чрезмерно эмоциональной.

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль выступил с критикой в адрес МИД Республики Корея за реакцию на баннер с надписью «Победа будет за нами», который был размещён на здании посольства России в Сеуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоци.

    «Территория посольства – это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой», – заявил политик.

    Сон Ён Гиль подчеркнул, что и Республика Корея нередко размещает на зданиях своих дипмиссий за рубежом символы и послания, связанные с национальной историей и праздниками. Он отметил, что следовало бы задуматься, как бы отреагировали в самой Южной Корее, если бы принимающая страна интерпретировала подобные жесты произвольно и политизировала их. По мнению политика, дипломатия требует умения ставить себя на место другой стороны.

    Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность по поводу баннера, интерпретировав его как относящийся к текущему конфликту на Украине. Посольство России разъяснило, что плакат посвящён истории Великой Отечественной войны и был использован к Дню защитника Отечества для патриотической консолидации. После окончания праздника баннер был снят, как и планировалось.

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    27 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Силы ПВО России сбили 29 украинских БПЛА за три часа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства противовоздушной обороны России сбили 29 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 27 февраля в промежутке с 17.00 до 20.00 по московскому времени.

    «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области», – говорится в сообщении в канале Минобороны в мессенджере Max.

    В период с 8.00 до 13.00 мск пятницы российская ПВО сбила 44 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Белгородской, Брянской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. В период с 13.00 до 17.00 были уничтожены 33 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями.

    В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 95 украинских дронов.

    28 февраля 2026, 07:34 • Новости дня
    Индия увеличила закупки российского алюминия почти вчетверо в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордом с 2023 года.

    Индийские компании в 2025 году почти в четыре раза увеличили импорт необработанного алюминия из России, передает РИА «Новости».

    Согласно данным индийской статистической службы, за год сумма закупок достигла 2,82 млн долларов, что стало максимальным показателем с 2023 года, когда импорт составлял 41,5 млн долларов.

    По итогам 2025 года Россия заняла последнее место в топ-15 поставщиков необработанного алюминия на индийский рынок, обеспечив менее 1% от всего объема импорта этого металла. Основными экспортерами алюминия в Индию остаются Китай с долей 27,7%, Малайзия – 24,3% и ОАЭ – 15,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем ввоза драгоценных камней из России на индийский рынок рухнул до минимальных за 15 лет значений.

    Глава МИД Индии заявил, что страна сохраняет стратегическую автономию, а нефтяные компании принимают решения в своих интересах относительно закупок нефти из России.

    Тысячи фермеров по всей Индии готовятся к масштабным протестам против торгового соглашения с Соединенными Штатами.

