Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю
Наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, именно в этом районе было уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, а также был занят ряд населенных пунктов и расширена зона контроля.
Марочко отметил, что эти успехи связаны с действиями группировок «Центр» и «Восток».
«Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии России по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей», – заявил он ТАСС.
Особое внимание эксперт уделил гуляйпольскому направлению, где российские подразделения заняли значительную территорию и продолжают продвижение на запад.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.Кроме того, российские войска
освободили Графское в Харьковской области. До этого они
освободили Риздвянку в Запорожской области.