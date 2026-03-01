Tекст: Катерина Туманова

По его словам, именно в этом районе было уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, а также был занят ряд населенных пунктов и расширена зона контроля.

Марочко отметил, что эти успехи связаны с действиями группировок «Центр» и «Восток».

«Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии России по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей», – заявил он ТАСС.

Особое внимание эксперт уделил гуляйпольскому направлению, где российские подразделения заняли значительную территорию и продолжают продвижение на запад.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.Кроме того, российские войска

освободили Графское в Харьковской области. До этого они

освободили Риздвянку в Запорожской области.