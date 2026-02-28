Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.33 комментария
Израиль нанес удар по Ирану
Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану
О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.
О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».
В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.
На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.
Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.
Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.