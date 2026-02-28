Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана

Глава МИД Ирана Аракчи заявил о возможной потере командиров при ударах

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел Ирана допустил потерю нескольких командиров во время ударов, передает РИА «Новости».

По словам Аракчи, потери командиров не являются значительной проблемой для иранской стороны.

США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых произошли разрушения и были зафиксированы жертвы среди гражданских лиц. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Удары были нанесены на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, которые проходили этой неделей в Женеве при посредничестве Омана.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал во время ракетных ударов США и Израиля.

Телеканал CNN ранее раскрыл список иранских должностных лиц, которых США планировали ликвидировать, включая Пезешкиана.

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля, назвав их спланированной агрессией.