Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана
Глава МИД Ирана Аракчи заявил о возможной потере командиров при ударах
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил телеканалу NBC, что Тегеран, возможно, потерял нескольких командиров в результате ударов США и Израиля, но опроверг гибель высокопоставленных руководителей.
Министр иностранных дел Ирана допустил потерю нескольких командиров во время ударов, передает РИА «Новости».
По словам Аракчи, потери командиров не являются значительной проблемой для иранской стороны.
США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате которых произошли разрушения и были зафиксированы жертвы среди гражданских лиц. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Удары были нанесены на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе, которые проходили этой неделей в Женеве при посредничестве Омана.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал во время ракетных ударов США и Израиля.
Телеканал CNN ранее раскрыл список иранских должностных лиц, которых США планировали ликвидировать, включая Пезешкиана.
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля, назвав их спланированной агрессией.