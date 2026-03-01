В аккаунте Хаменеи в соцсети Х появился пост после слов Трампа о его смерти

Tекст: Катерина Туманова

После того, как Трамп объявил Али Хаменеи убитым, в аккаунте последнего в соцсети Х появился загадочный пост.

В посте, написанном на персидском языке, говорится: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)».

Пост представляет собой картинку в черно-синих тонах, на котором изображена безглавая фигура с мечом на фоне следов от авиаударов, которые желтыми всполохами разят землю. Один из всполохов выполнен в виде Зульфикара с двумя лезвиями. Предположительно, фигура олицетворяет собой разящую силу.

В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи.

Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.