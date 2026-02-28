  • Новость часаКрасный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человека при атаке на Иран
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    Дегтярев задал неудобный вопрос странам Запада о Паралимпиаде
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем
    Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    45 комментариев
    Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    3 комментария
    28 февраля 2026, 20:24 • Новости дня

    Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану

    Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила о начале очередных авиаударов по Ирану, в числе целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.

    Армия Израиля приступила к очередной волне ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

    Основными целями в этот раз названы ракетные установки, а также системы противовоздушной обороны, которые, по данным источников, находятся в различных районах страны.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Ракетный удар по начальной школе в иранском городе Минаб привел к гибели до 160 человек. Среди погибших оказались родители, которые ждали своих детей у здания школы.

    В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских.

    Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной вооруженной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи также осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран.

    28 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    @ Hossein Zohrevand/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран официально подтвердил боевое использование комплекса «Фаттах» во время противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Вооруженные силы исламской республики использовали в конфликте новейшее оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ. В эфире прозвучало официальное сообщение: «Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах».

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по объектам на иранской территории, включая столицу. В результате этих атак зафиксированы разрушения и гибель гражданского населения.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Иран осуществил ответные пуски по израильской земле, а также по военным базам США в ближневосточном регионе.

    Сообщалось, что США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 19:21 • Новости дня
    Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке

    Иран атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары по 14 базам США в ответ на недавние нападения, кроме того были поражены важные объекты Израиля, сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Иран нанес удары по 14 военным базам США на Ближнем Востоке, о чем сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия», передает ТАСС.

    По его словам, удары по военным объектам США стали ответом на действия против Ирана. Он также подчеркнул, что дальнейшие атаки по Израилю и базам США будут еще более масштабными и мощными.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Ранее военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, в результате чего судно получило серьезные повреждения.

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    США и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    КСИР объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 19:27 • Новости дня
    Дегтярев задал неудобный вопрос странам Запада о Паралимпиаде

    Дегтярев обратился к бойкотирующим открытие Паралимпиады после ударов по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев задал странам-бойкотчикам Паралимпиады вопрос, распространят ли они свою протестную логику на участие США и Израиля после ударов по Ирану.

    Михаил Дегтярев обратился к властям Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии с вопросом об участии в турнире, передает РИА «Новости». Министр уточнил, планируют ли эти государства бойкотировать Игры из-за действий Вашингтона и Тель-Авива против Ирана.

    «Будут ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии бойкотировать Паралимпийские игры из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию?» – написал чиновник в соцсети Х.

    Ранее украинские ведомства и паралимпийские комитеты упомянутых пяти стран, а также Нидерландов, объявили о пропуске церемонии открытия Игр. Причиной демарша стало несогласие с допуском к стартам российских и белорусских атлетов.

    В субботу американские и израильские силы нанесли серию ударов по иранским объектам, что привело к разрушениям и жертвам.

    МИД России осудил это нападение, возложив ответственность за эскалацию конфликта и негативные последствия на западные страны.


    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    КСИР предупредил суда о закрытии Ормузского пролива

    Reuters: Иран начал уведомлять суда о закрытии Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морская миссия ЕС Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, суда, находящиеся в районе Ормузского пролива, получают от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщения о том, что проход через пролив якобы закрыт, передает РИА «Новости» .

    Представители военно-морской миссии ЕС Aspides сообщили, что подобные предупреждения звучат на очень высокой частоте и фиксируются экипажами различных судов.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Командование Корпуса стражей исламской революции заявило о просчете Израиля при атаке на Иран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 18:19 • Новости дня
    США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе

    Fox News: США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе

    США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики, сообщает телеканал Fox News.

    Американские войска в ходе массированной атаки использовали новые виды вооружений, сообщает телеканал Fox News, передают РИА «Новости».

    «Военные США в рамках данных ударов применили ряд новых разновидностей вооружений: так, впервые в боевых условиях были применены дроны-камикадзе», – говорится в материале.

    Источники отмечают, что целью бомбардировок стали высокоприоритетные объекты, включая инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции. Также под удар попали подземные сооружения, которые предположительно связаны с иранской ядерной программой.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    По словам чиновников, американским силам удалось фактически подавить иранскую систему противовоздушной обороны. Операция носит многодневный характер, а ответные действия Тегерана в Вашингтоне при этом назвали неэффективными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о старте масштабных действий против Тегерана. Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией Хаменеи.

    Ранее CNN назвал должностных лиц Ирана, которых США планировали убить.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил каналу NBC, что Тегеран, возможно, потерял нескольких командиров в результате ударов США и Израиля, но опроверг гибель высокопоставленных руководителей.

    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 20:12 • Новости дня
    После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары

    DPA: Мерц провел телефонный разговор с Нетаньяху и другими партнерами в регионе

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и потребовал от Тегерана немедленно прекратить военные действия в регионе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц после недавних ударов по иранским объектам связался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    Политик также согласовал позиции с лидерами Франции и Британии, поддерживая тесный контакт с американской стороной.

    Берлин в итоге выступил с жестким требованием к Тегерану. «Правительство ФРГ настоятельно призывает Иран немедленно прекратить военные удары по Израилю и другим нашим партнерам в регионе», – говорится в официальном заявлении канцлера.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Мерц особо подчеркнул, что Германия не принимала участия в военной операции Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, необходимо возобновить дипломатические усилия для снижения рисков и обеспечения региональной стабильности.

    Глава кабинета министров вновь обвинил иранские власти в дестабилизации Ближнего Востока и развитии ракетной программы. При этом он отметил право народа исламской республики самостоятельно определять свою судьбу.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля на Иран.

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой

    Миссия России в ООН осудила действия США и Израиля против Ирана

    Россия в ООН назвала атаку США и Израиля опасной авантюрой
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская миссия при ООН раскритиковала удары США и Израиля по Ирану, подчеркнув угрозу стабильности всего Ближнего Востока.

    Атака США и Израиля против Ирана представляет собой опасную авантюру, заявили в постоянном представительстве России при ООН, передает РИА «Новости».

    Российские дипломаты отметили, что такие действия направлены на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заявлении говорится: «Ожидаем от руководства секретариата ООН соответствующих объективных оценок», – заявили в постпредстве ООН.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной агрессией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и поддержал позицию Тегерана по этому вопросу.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 18:44 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в нарушении устава ООН

    Аракчи обвинил США и Израиль в нарушении устава ООН после атаки на ИРИ

    Иран обвинил США и Израиль в нарушении устава ООН
    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил США и Израиль в совершении агрессии, нарушении устава ООН, и заявил о реализации права на самооборону после ударов по стране.

    США и Израиль нарушили Устав ООН, совершив авиаудары по территории Ирана, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает РИА «Новости».

    По словам министра, атаки представляли собой «открытую вооружённую агрессию» и подпадают под статью 2(4) Устава ООН. В этой связи он подчеркнул, что Иран реализует своё право на самооборону согласно статье 51 документа.

    Авиаудары США и Израиля пришлись по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и человеческим жертвам среди мирного населения. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    Аббас Аракчи особо отметил, что вооружённые силы Ирана задействуют все необходимые оборонительные возможности для сдерживания дальнейшей агрессии. Министр подчеркнул, что страна будет противодействовать «криминальным действиям» и использовать все доступные средства для защиты национальных интересов.

    Отмечается, что удары по Ирану были нанесены на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по иранскому «ядерному досье». Встречи проходили на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по Ирану, назвав их заранее спланированной агрессией.

    Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана и также осудил нападение.

    Иранские власти заявили, что были заранее готовы к атакам и готовы отвечать без ограничений по времени.

    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 18:49 • Новости дня
    Ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае

    Tекст: Вера Басилая

    В результате падения ракеты рядом с отелем Fairmont The Palm в Дубае возник сильный пожар и поднялся густой столб дыма, сообщил очевидец.

    Ракета упала рядом с пятизвездочным отелем Fairmont The Palm в Дубае, передает ТАСС. По словам очевидца, после падения ракеты в районе отеля произошёл мощный взрыв, вспыхнул пожар и поднялся большой столб чёрного дыма.

    Ранее в Дубае произошли несколько взрывов. Один из взрывов вызвал пожар на жилом районе Palm Jumeirah.

    Ранее противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.

    В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.


    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 18:27 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Дубае

    Очевидцы сообщили о падении ракетных обломков и пожаре в жилом районе Дубая

    Tекст: Вера Басилая

    В Дубае зафиксировали несколько взрывов, один из которых привел к пожару на жилом районе Palm Jumeirah, сообщили очевидцы.

    По сообщениям очевидцев, в различных районах города, включая Dubai Hills и Palm Jumeirah, раздались не менее пяти-семи хлопков, в зданиях дрожали стекла. На жилой район Palm Jumeirah упали осколки ракеты, что спровоцировало пожар и появление черного дыма, передает РИА «Новости».

    Одна из россиянок, находящаяся в ОАЭ, рассказала, что хлопки были больше похоже на работу ПВО, чем на удары.

    По ее словам, обстановка в городе остается спокойной, эвакуацию не объявляли, перебоев со связью и интернетом нет.

    Местные жители и туристы продолжают находиться на улицах, многие наблюдают за происходящим с балконов, гуляют с детьми и собаками.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Ранее противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.

    В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.

    Туристы из России столкнулись с невозможностью вылета домой из-за закрытия аэропортов и отмен рейсов в ОАЭ.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной вооруженной агрессией.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 18:14 • Новости дня
    ЦАХАЛ раскрыл цель мощного удара по территории Ирана

    Израильская авиация поразила иранский комплекс SA-65 в районе Керманшаха

    Tекст: Мария Иванова

    Одной из ключевых мишеней субботней атаки стала зенитная установка SA-65, дислоцированная близ города Керманшах на западе страны, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила поражение системы ПВО, находившейся в западной части Исламской Республики, передает РИА «Новости»,. Военные уточнили детали проведенной операции.

    «Один из ударов был нанесен по современной системе противовоздушной обороны SA-65, расположенной в районе Керманшаха на западе Ирана», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив осуществили серию атак по иранским объектам, включая цели в Тегеране. Поступала информация о разрушениях инфраструктуры и гибели мирных жителей.

    Тегеран ответил ракетными пусками по израильской территории. Кроме того, ударам подверглись американские военные базы, расположенные в ближневосточном регионе.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Стармер сообщил об отражении удара Ирана силами ВВС Британии

    Стармер: Британские самолеты защитили Израиль и базы США от иранских ударов

    Tекст: Мария Иванова

    Королевская авиация задействована в масштабной операции по перехвату воздушных целей, угрожающих союзникам в ближневосточном регионе, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Премьер-министр Кир Стармер официально объявил, что военные летчики Соединенного Королевства помогают отражать нападение на инфраструктуру Израиля и американские базы, передает ТАСС.

    Глава кабинета министров выступил со специальным обращением к нации по этому поводу.

    «В рамках наших обязательств по защите наших союзников на Ближнем Востоке мы располагаем рядом оборонительных возможностей в регионе, которые недавно были укреплены», – подчеркнул глава правительства.

    Политик добавил, что британские силы выполняют свою работу в рамках скоординированных действий. Самолеты находятся в небе для обеспечения безопасности людей и национальных интересов страны.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    14 комментариев

    В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города.

    В ответ власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    В результате ответных ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке, по предварительным данным, погибли и получили ранения около 200 американских военных, заявил Корпус стражей исламской революции.

    Сообщалось, что иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Аэропорт Шарджа приостановил все рейсы до дальнейшего уведомления

    АТОР сообщил о приостановке рейсов в аэропорту Шарджи

    Tекст: Вера Басилая

    Международный аэропорт в эмирате Шарджа временно прекратил выполнение всех рейсов в рамках превентивных мер, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

    Международный аэропорт Шарджа в Объединённых Арабских Эмиратах приостановил выполнение всех рейсов до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости». Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), эти меры приняты в рамках действующих превентивных ограничений.

    Также отмечается, что пассажирам рекомендовано временно не приезжать в аэропорт и следить за обновлениями у своих авиаперевозчиков.

    Информация о возобновлении рейсов будет опубликована дополнительно.

    Ранее аэрофлот, Emirates и S7 отменили рейсы между Россией и ОАЭ 28 февраля. Причиной отмены стали введенные ограничения на использование воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Российские туристы сообщили о сложной ситуации с вылетами и закрытии аэропортов в Эмиратах.

    Авиарегулятор ЕС (EASA) предупредил о высоком риске для гражданской авиации в воздушном пространстве Ближнего Востока на фоне ситуации с Ираном.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    США и Израиль ударили по спортзалу с детьми в Иране

    Жертвами удара США и Израиля по спортзалу в Иране стали более 15 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Ламард на юге страны при ударе по спортивному залу погибли более 15 человек, среди них находившиеся внутри были дети.

    Удар по спортивному залу в городе Ламард провинции Фарс на юге Ирана унес жизни более 15 человек, передает ТАСС.

    По данным иранской гостелерадиокомпании, атака была нанесена Соединенными Штатами и Израилем. Цифра погибших приводится как предварительная оценка.

    Гостелерадио сообщает и о драматических подробностях произошедшего. «В момент атаки в зале играли и занимались спортом дети», – говорится в сообщении иранской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара США и Израиля по школе в Иране погибли 85 девочек.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил атаку США и Израиля на начальную школу.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары по иранской территории.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 19:37 • Новости дня
    ПВО ОАЭ отразила третью волну иранских атак

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны ОАЭ отразили третью по счету атаку иранских ракет и беспилотников за один день, повреждений не зарегистрировано, заявили в эмиратском оборонном ведомстве.

    Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов успешно отразили третью за день волну иранских ракет и беспилотников, серьезных повреждений в результате атаки нет, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после перехвата воздушных целей осколки упали в различных районах Абу-Даби и Дубая, однако информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    В результате падения ракеты возле отеля Fairmont The Palm в Дубае возник сильный пожар.

    В Дубае произошли несколько взрывов. Один из взрывов вызвал пожар на жилом районе Palm Jumeirah.

    Противовоздушная оборона ОАЭ сбила иранскую ракету над колесом обозрения Ain Dubai.

    В результате падения обломков сбитой ракеты в Абу-Даби погиб по меньшей мере один человек.

    Комментарии (0)
    Иран нанес удар по 14 военным базам США на Ближнем Востоке
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    Операция против Ирана стала крупнейшей в истории Израиля
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    После звонка Нетаньяху Мерц потребовал от Ирана прекратить удары
    Бригада ВСУ у Андреевки фактически утратила боеспособность
    В Москве запретили песню за унижение российских военных

