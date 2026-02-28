Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Армия Израиля приступила к очередной волне ударов по территории Ирана, передает ТАСС.

Основными целями в этот раз названы ракетные установки, а также системы противовоздушной обороны, которые, по данным источников, находятся в различных районах страны.

Ракетный удар по начальной школе в иранском городе Минаб привел к гибели до 160 человек. Среди погибших оказались родители, которые ждали своих детей у здания школы.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских.

Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной вооруженной агрессией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи также осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран.