Израиль объявил о новой волне ударов по Ирану
Армия Израиля объявила о начале очередных авиаударов по Ирану, в числе целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства противовоздушной обороны.
Армия Израиля приступила к очередной волне ударов по территории Ирана, передает ТАСС.
Основными целями в этот раз названы ракетные установки, а также системы противовоздушной обороны, которые, по данным источников, находятся в различных районах страны.
Ракетный удар по начальной школе в иранском городе Минаб привел к гибели до 160 человек. Среди погибших оказались родители, которые ждали своих детей у здания школы.
В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских.
Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана и назвало их заранее спланированной вооруженной агрессией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи также осудил вооруженное нападение США и Израиля на Иран.