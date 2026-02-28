35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы
Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.
Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.
Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.
Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».