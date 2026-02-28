WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке

WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы

Tекст: Мария Иванова

Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».