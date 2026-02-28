Al Mayadeen: Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями

Al Mayadeen: Верховный лидер Ирана Хаменеи начал руководить военными действиями

Tекст: Мария Иванова

По информации ливанских журналистов, иранский лидер сейчас пребывает на командном пункте, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Mayadeen.

Собеседник телеканала отметил, что Хаменеи, «как и во время войны летом 2025 года, находится в кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий».

Уточняется, что высшее должностное лицо страны взяло на себя непосредственное управление армейскими подразделениями в условиях текущей обстановки.

Ранее сообщалось. что верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место.

Американская пресса опубликовала спутниковый снимок якобы разрушенной резиденции аятоллы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.

США и Израиль в субботу нанесли массированные удары по крупнейшим городам исламской республики.