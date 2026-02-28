Al Mayadeen: Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями

35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.4 комментария
Al Mayadeen: Верховный лидер Ирана Хаменеи начал руководить военными действиями
В кризисном штабе Ирана аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий, как и во время войны лета 2025 года, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.
По информации ливанских журналистов, иранский лидер сейчас пребывает на командном пункте, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Mayadeen.
Собеседник телеканала отметил, что Хаменеи, «как и во время войны летом 2025 года, находится в кризисном штабе и лично руководит ведением военных действий».
Уточняется, что высшее должностное лицо страны взяло на себя непосредственное управление армейскими подразделениями в условиях текущей обстановки.
Ранее сообщалось. что верховного лидера Ирана Али Хаменеи вывезли из Тегерана в безопасное место.
Американская пресса опубликовала спутниковый снимок якобы разрушенной резиденции аятоллы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.
США и Израиль в субботу нанесли массированные удары по крупнейшим городам исламской республики.