Замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй»
Энергоблок №6 болгарской АЭС «Козлодуй» этой зимой вновь остановлен – это уже второй случай за сезон, а после завершения декабрьского ремонта реактор пришлось останавливать трижды. Причина – замена российских комплектующих на их аналоги, которые не обеспечивают стабильную работу оборудования.
Речь идет о предохранительных устройствах с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, используемые аналоги оказались менее надежными, чем оригинальные российские детали, пишет Telegram-канал AtomGramm со ссылкой на Atomic Energy.
Ситуация вызвала серьезный общественный и политический резонанс: директора станции Ивана Андреева вызвали на слушания в парламент, а Генеральная прокуратура начала проверку. Депутаты потребовали объяснений по поводу возможных нарушений нормативной базы, связанных с изменением конструктивных решений и применением несертифицированных компонентов.
Внеплановые остановки блока привели к техническим проблемам и финансовым потерям. Глава АЭС подчеркнул, что станция ищет альтернативные технические решения на фоне сложностей с поставками из России.
В то же время в начале февраля правительство Болгарии разрешило «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения, чтобы обеспечить стабильную работу энергоблока.