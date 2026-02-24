Украина перенесла поставки нефти в Словакию

Tекст: Ольга Иванова

Украина вновь перенесла дату возобновления поставок нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба», теперь на 25 февраля, передает ТАСС. Об этом сообщил телеканал ТА-3, отмечая, что украинская сторона не пояснила причины очередной отсрочки.

Ранее планировалось, что прокачка нефти возобновится 20 февраля, но сроки уже несколько раз были изменены киевскими властями. С начала февраля поставки российской нефти в Словакию транзитом через Украину полностью прекратились.

На прошлой неделе правительство Словакии было вынуждено объявить в стране кризисную ситуацию из-за нехватки энергоресурса. Власти республики призывают Киев к скорейшему разъяснению ситуации и восстановлению поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии попросило Еврокомиссию провести инспекцию трубопровода «Дружба» на Украине.

Украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».