Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.
Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ
Пытки регулярно применяются в подразделениях наемников Главного управления разведки Минобороны Украины в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, в результате издевательств погиб наемник из Бразилии.
В подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Среди методов издевательств названы избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.
Собеседник агентства заявил: «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. На днях в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного».
По данным силовиков, жестокое обращение с бойцами не является единичным случаем и отмечается на постоянной основе. В настоящее время гибель бразильского наемника рассматривается как следствие подобных методов воздействия внутри подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве убили бразильского наемника.