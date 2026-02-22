Tекст: Дмитрий Зубарев

Квартиры в подконтрольном ВСУ Славянске стоят в 3-5 раз дешевле, чем в сравнимых по масштабам городах на Украине, сообщает РИА «Новости». Анализ объявлений на популярной украинской доске показал, что жилье в этом прифронтовом городе Донбасса предлагается исключительно на вторичном рынке.

До начала спецоперации население Славянска составляло порядка 100 тыс. человек. На сегодняшний день средняя стоимость однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом и близостью к центру – 9-11 тыс. долларов. Самые дешевые варианты, как правило, представлены жильем в неудовлетворительном состоянии на окраинах или первых этажах – от 3 тыс. долларов. Максимальная стоимость предложения достигает 25 тыс. долларов, однако таких квартир очень мало.

Для сравнения, в тыловом Каменец-Подольском (100 тыс. жителей) аналогичная квартира обойдется в 33-45 тыс. долларов. В Ковеле Волынской области (70 тыс. жителей) цена составляет около 35 тыс. долларов, а в Белой Церкви под Киевом (200 тыс. жителей) – порядка 40 тыс. долларов.

Таким образом, квартиры в Славянске значительно дешевле, чем в тыловых районах Украины. Журналисты отмечают, что реальная стоимость может быть еще ниже из-за скидок, связанных с боевыми действиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.