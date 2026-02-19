Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.0 комментариев
Командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье
Командир ВСУ угрожал смертью группе отступивших с позиций солдат в Запорожской области, следует из радиоперехвата.
Командир Вооружённых сил Украины угрожал смертью группе отступивших солдат в Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Об этом стало известно из радиоперехвата переговоров украинских военных.
Командир требовал от своих подчинённых строго соблюдать приказ и не покидать позиции. Один из солдат объяснил, что военнослужащие России обошли их с фланга и заняли прежние позиции, после чего солдаты ВСУ были вынуждены отступить.
В ходе разговора командир заявил: «Сзади зашли. У вас вообще 360 (градусов обзора) должно быть, у вас дежурит два человека, три отдыхает… И теперь ты сидишь, скулишь. Вы вообще все (помрете), говорю как есть». Также слышно, что командир настаивал на том, чтобы украинские военные не отступали, а сражались до конца.
