Лавров: Европа находится в истерике из-за переговоров по Украине
Европа находится в состоянии истерики и активно требует от Москвы немедленного начала переговоров по Украине, а также настаивает на своём участии в этих переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».
Министр отметил, что европейские политики заявляют, что Украина отстаивает европейские ценности, и выразил сомнение в возможности вести конструктивный диалог в этой ситуации.
«Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация», – заявил Лавров.
Он подчеркнул, что европейские страны не предпринимают никаких действий, чтобы повлиять на Киев и отменить законы, запрещающие русский язык на Украине и деятельность канонической православной церкви.
По словам министра, нигде в мире не существует аналогичной ситуации, как на Украине. Лавров добавил, что в арабских странах, например, иврит не запрещён, а в Израиле используется арабский язык, тогда как на Украине, по его словам, запрещать русский язык считается допустимым.
Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.
Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.
Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине, однако встреча в Женеве проходила в трехстороннем формате без участия ЕС и Британии.