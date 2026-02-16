Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Петербург встретил китайский Новый год фестивалем фонарей
В Санкт-Петербурге на стрелке Заячьего острова в канун китайского Нового года открылся XII общегородской фестиваль цзыгунских фонарей «Счастливый праздник весны» (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
В уличной экспозиции представлены 10 уникальных световых композиций, сделанных мастерами города Цзыгун провинции Сычуань (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
Четырехметровые инсталляции символизируют наступающий год Огненной Лошади. Китайцы ассоциируют его с повышенной жизненной энергией и усиленным стремлением к поставленным целям (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
Цзыгун славится тысячелетней историей световых инсталляций. Они внесены в реестр нематериального культурного наследия Китая. Цзыгунские фонари зажглись уже в более чем 80 странах и регионах мира (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
Китайская зодиакальная культура завоевывает популярность по всему миру. В январе ООН представила марку года Лошади. В ее дизайне применен образ «Летящей лошади» – бронзовой статуэтки династии Восточная Хань. Также использованы элементы искусства Дуньхуана – настенной живописи и орнаментов знаменитого пещерного комплекса на Великом шелковом пути (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
Всего в Санкт-Петербурге пройдет свыше 110 новогодних мероприятий. «Нас поддержала провинция Сычуань. Она выступит в качестве региона-партнера по празднованию китайского Нового года», – отметил Низами Мамишев, замглавы городского комитета по внешним связям. Также в городе пройдет XVII Кубок генконсульства КНР по Вэйци – игре «Го». В программу включены чайная церемония и мастер-классы по китайской живописи и каллиграфии (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)
Завершатся торжества российско-китайским деловым форумом: «Санкт-Петербург – регионы Китая: от диалога к реальным проектам», который пройдет 13 марта. В нем примут участие представители правительства города, властей КНР, образовательных учреждений, коммерческих структур в сфере промышленности и туризма (фото: Александр Демьянчук/ТАСС)