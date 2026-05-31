Причиной мощного двойного взрыва в США стало падение метеора
Жителей американского штата Массачусетс напугал мощный двойной взрыв, причиной которого стало вхождение в плотные слои атмосферы космического объекта диаметром около метра, сообщает Associated Press.
В субботу днем в небе над северной частью Бостона раздался громкий звук. Специалисты Американского метеорного общества подтвердили, что источником шума стал метеор шириной около метра. Космическое тело вошло в атмосферу на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс, передает Associated Press.
Очевидцы от Делавэра до Монреаля сообщали о двойном взрыве, вибрации зданий и ярком огненном шаре. Специалисты считают маловероятным столкновение метеорита с земной поверхностью. Скорее всего, он полностью сгорел в атмосфере или упал в океан. Геологическая служба США также подтвердила отсутствие сейсмической активности в регионе, исключив версию землетрясения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте яркий огненный шар пронесся над несколькими регионами Северной Америки. Несколькими днями ранее крупный семитонный метеорит взорвался в небе над американским штатом Огайо.
В том же месяце небольшой космический объект разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.