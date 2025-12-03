Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Парламент Болгарии отклонил референдум о переходе на евро
Народное собрание Болгарии отвергло инициативу президента страны Румена Радева о референдуме по присоединению к зоне евро, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Парламент Болгарии отклонил инициативу президента Румена Радева о референдуме по введению евро большинством в 135 голосов, передает РИА «Новости».
Вопрос о референдуме внесла на рассмотрение пленарного заседания патриотическая партия «Возрождение» после решения Конституционного суда, который признал неправомерным действия бывшего спикера парламента по отказу передать этот вопрос депутатам.
Референдум предполагал вопрос: «Согласны ли вы с введением в Болгарии единой европейской валюты уже в 2026 году?». Представители президента не присутствовали на заседании, дебаты по теме начались без их участия. Главную роль в дискуссии сыграли представители партии «Возрождение», которые вывесили баннер с призывом к сохранению болгарского лева.
Широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения Болгарии к зоне евро уже ведется в стране. В Софии и других крупных городах проходили массовые митинги против замены национальной валюты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, противники евро в Болгарии потребовали отставки правительства. Тысячи жителей страны ранее выходили на протесты против перехода на евро.
Парламент Болгарии в 2024 году принял закон о переходе на евро.