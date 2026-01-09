Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

Политолог Дробницкий: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

Tекст: Евгений Поздняков

«Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

«Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

«Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

«Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

«Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.