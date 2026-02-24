23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.18 комментариев
В Москве неизвестный взорвал машину ДПС
В Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв полицейской машины. По словам очевидцев, неизвестный бросил в автомобиль взрывное устройство.
О взрыве сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на МВД. По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб.
На опубликованных кадрах показано, что место взрыва оцеплено.
Отмечается, что еще один полицейский получил ранения. Злоумышленник, устроивший подрыв неустановленного устройства, скрылся, его ищут.
ТАСС уточняет, что взорванный автомобиль принадлежал Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы.
Во время патрулирования, к машине подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на железнодорожном переезде во Фрязино взорвалось неизвестное устройство, прикрепленное к автомобилю. Водитель получил осколочные ранения.
Неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Покушение произошло в жилом доме в Москве.