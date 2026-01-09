Юрист Новикова рассказала об увеличении алиментов на детей в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 марта 2026 года меняется методика расчета алиментов при назначении единого детского пособия. Это не меняет общий порядок уплаты алиментов, но напрямую влияет на оценку доходов семьи. Сейчас, допустим, есть отец, но родители не женаты. У мамы должны быть минимальные алименты (по нотариальному или устному соглашению) в размере 25% от МРОТ– 5 610 рублей в 2025 году (МРОТ 22 440 рублей в 2025 году). Согласно новому подходу, лимит будет рассчитываться исходя не из МРОТ, а из среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предшествующий год», – объяснила юрист «Газете.Ru».

Она уточнила, что пропорции остаются прежними: 1/4 на одного, 1/3 на двоих, 1/2 на троих и более детей.

Новикова отметила, что в ряде случаев сумма алиментов увеличится в три раза. Например, в Краснодарском крае размер среднемесячной зарплаты составил 70 410 рублей в 2024 году, поэтому в 2026 году при разводе с одним ребенком в доход засчитают 17 602,50 рубля в месяц.

С 25 мая 2025 года функционирует электронный реестр ФССП, куда вносятся сведения о злостных неплательщиках алиментов. Работодатели обязаны проверять кандидатов по этому реестру, а при обнаружении задолженности – начинать удержание алиментов из доходов, уточнила она.

Юрист рекомендовала оформлять алиментные соглашения у нотариуса, так как в этом случае документ считается действительным и обеспечивает удобный график выплат, а также возможность индексации. При невозможности договориться со вторым родителем она советует обращаться в суд, подготовив необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи, расчет суммы алиментов.

Новикова подчеркнула, что устные договоренности с 2026 года становятся невыгодными для получателя алиментов при оформлении господдержки. Только нотариальное соглашение или судебный акт дают правовую определенность.

«Система алиментных обязательств движется в сторону большей прозрачности, автоматизации и строгости. В этих условиях знание своих прав и новых правил – ключ к обеспечению стабильного и достойного будущего для вашего ребенка», – резюмировала эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, юрист Кузьминова рассказала о возможности повысить алименты на ребенка. Путин внес на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ.Кроме того газета ВЗГЛЯД составила справочник о том,

как подать на алименты в 2026 году: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату.



