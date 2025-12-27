WSJ узнала, что в окружении Трампа Россию считают Эльдорадо для бизнеса

Tекст: Катерина Туманова

«Для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, миллиардеров-посланников президента Трампа, работающих над соглашением о прекращении войны на Украине, Россия – это страна с огромными природными ресурсами и богатыми возможностями для бизнеса. Возвращение России в мировую экономику принесет деньги американским инвесторам и стабилизирует отношения Москвы с Украиной и Европой, согласно их публичным комментариям», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Газета отмечает, что даже после снятия санкций и нормализации отношений с Москвой западным инвесторам потребуется немало времени, чтобы увериться, что процесс сотрудничества не будет прерван какой-либо сторонней эскалацией. Для западного бизнеса, пишет WSJ, Россия останется «опасной деловой средой».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.