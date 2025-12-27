Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
WSJ узнала, что в окружении Трампа Россию считают Эльдорадо для бизнеса
Ближайшее окружение американского президента Дональда Трампа рассматривает Россию как Эльдорадо для бизнеса, хотя и полное подводных камней. Опытные американские инвесторы говорят, что Россия останется опасной, но привлекательной деловой средой, пишет WSJ.
«Для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, миллиардеров-посланников президента Трампа, работающих над соглашением о прекращении войны на Украине, Россия – это страна с огромными природными ресурсами и богатыми возможностями для бизнеса. Возвращение России в мировую экономику принесет деньги американским инвесторам и стабилизирует отношения Москвы с Украиной и Европой, согласно их публичным комментариям», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Газета отмечает, что даже после снятия санкций и нормализации отношений с Москвой западным инвесторам потребуется немало времени, чтобы увериться, что процесс сотрудничества не будет прерван какой-либо сторонней эскалацией. Для западного бизнеса, пишет WSJ, Россия останется «опасной деловой средой».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.
Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.