Лавров назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине

Tекст: Вера Басилая

Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что основным препятствием на пути к разрешению конфликта вокруг Украины является режим, который обосновался в Киеве после событий 2014 года, передает РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что именно этот режим совершил госпереворот, захватил власть и разорвал соглашения, достигнутые при посредничестве Франции, Германии и Польши в феврале 2014 года.

По словам министра, вместо того чтобы готовиться к согласованным с Евросоюзом выборам, новые власти захватили правительственные здания и начали преследовать президента Виктора Януковича с целью его ликвидации. Лавров добавил, что после госпереворота жители Крыма и Донбасса, отказавшиеся признать его итоги, столкнулись с применением армии против них.

Глава МИД также напомнил о судьбе Минских соглашений, которые были согласованы с Евросоюзом и единогласно одобрены Советом Безопасности ООН. «Потом бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признались, что не собирались ничего выполнять. Им нужно было выиграть время», – отметил Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона намерена вернуть себе исконно русские земли, как того желают русские люди на Украине.

Лавров также отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.