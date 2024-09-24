Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.0 комментариев
Подростков арестовали за поджог вертолета в Омской области
Центральный райсуд Омска заключил под стражу на два месяца двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета.
Центральный районный суд Омска принял решение заключить под стражу двух 16-летних подростков, обвиняемых в поджоге вертолета, сообщает ТАСС. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября.
В пресс-службе судов Омской области пояснили, что подростки обвиняются в совершении террористического акта. По информации правоохранительных органов, подростки подожгли вертолет на одной из площадок в Омской области.
В опубликованных видео в Telegram-каналах один из подростков признался, что действовал по указанию неизвестного, который связался с ним через мессенджер. Второй подросток фиксировал событие на видео. Им обещали вознаграждение в 20 тыс. долларов, однако денег они так и не получили. Неизвестный затем удалил всю переписку с подростками.
Ранее два несовершеннолетних из Омска подожгли вертолет на одной из площадок региона, выполняя задание неизвестного, который пообещал им 20 тыс. долларов, но исчез после происшествия. До этого ученики седьмого класса проникли на территорию аэропорта в Ноябрьске и подожгли вертолет, поскольку неизвестные обещали им за это денежное вознаграждение.